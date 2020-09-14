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Sergey Petrenko

Борцов с мошенниками уличили в мошенничестве

14 сентября 2020 г., 19:38
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Еще один стартап оказался в центре скандала – компания NS8, занимающаяся разработкой технологий по предотвращению мошенничества для малого бизнеса, сокращает сотни сотрудников из-за «внезапных и непредвиденных обстоятельств», сообщая им, что против компании ведется расследование SEC по обвинению в мошенничестве. CEO компании Адам Рогас на прошлой неделе внезапно покинул компанию.

Сотрудникам просто сообщили о расследовании SEC и о том, что у компании нет денег – и вот последнее очень удивительно, поскольку в июне NS8 привлек раунд в 123 млн. долл. от группы инвесторов во главе с Lightspeed Venture Partners. Если, как утверждает CEO, компания сжигает 4-6 млн в месяц, то даже так привлеченных денег хватило бы надолго. Инвесторы сами в шоке и пока ничего не комментируют. CEO обвиняет совет директоров в том, что те использовали формальное расследование SEC для инсинуаций в его адрес, но «я не свалил с деньгами», продолжает он.

В общем, интересно будет понаблюдать.

Борцов с мошенниками уличили в мошенничестве


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