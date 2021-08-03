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Bolt привлек 600 млн евро на расширение географии и развитие сервисов

3 августа 2021 г., 13:45
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Bolt привлек 600 млн евро на расширение географии и развитие сервиса доставки продуктов

Компания Bolt сообщает о получении еще 600 млн евро инвестиции, в результате чего ее оценочная стоимость превысила 4 млрд евро. В раунде приняли участие как новые инвесторы – Sequoia, Tekne и Ghisallo, так и те, кто ранее уже финансировал проекты Bolt – G Squared, D1 Capital и Naya. Денежные средства будут направлены на развитие доставки продуктов Bolt Market, а также на расширение географии активных сервисов.

На сегодня Bolt предлагает вызов автомобилей, каршеринг, прокат электросамокатов и электровелосипедов, а также доставку еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Услугами компании в общей сложности пользуются свыше 75 млн. человек в 45 странах Европы и Африки, с ней сотрудничают 2,5 млн водителей и 100 тыс. курьеров по всему миру.

Планируется, что в скором времени сервис доставки продуктов Bolt Market станет доступным еще в 10 странах Балтии и Центральной Европы, а также в Швеции, Португалии, Хорватии и Румынии. Для его запуска компания задействует сеть курьеров, существующие технологии и опыт команды сервиса доставки еды из ресторанов Bolt Food. Компания стремится обеспечить доставку заказов Bolt Market в течение 15 минут, за счет использования сети дарксторов (магазин-склад).

В Украине услуги Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Хмельницком, Житомире, Кропивницком, Черкассах, Черновцах, Кременчуге, Луцке, Ровно, Ужгороде, Ивано-Франковске и Одессе.

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