Более 40% сотрудников готовы перенести свое рабочее место в метавселенную

10 февраля 2022 г., 17:15

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В то время как компании начинают все больше внедрять гибридный режим, рабочее место продолжает эволюционировать благодаря появлению метавселенной. Опрос Lenovo показал, что почти половина сотрудников (44%) готовы работать в цифровой реальности. Они верят, что такой формат повышает производительность.

Глобальное исследование было проведено YouGov по заказу Lenovo в ноябре 2021 г. В опросе участвовали более 7500 работающих взрослых из США, Великобритании, Бразилии, Сингапура, Китая и Японии.

Метавселенная – общее, постоянно функционирующее виртуальное пространство с территориями, объектами и людьми в их цифровом воплощении. В будущем она может открыть для бизнеса новые инструменты для создания интерактивных рабочих мест.

Основные выводы исследования:

Половина сотрудников (44%) готовы к работе в метавселенной, 20% не хотели бы этого, 21% говорят, что они относятся к этому нейтрально и еще 15% затрудняются ответить;

44% опрошенных считают, что работа в виртуальном пространстве повысит их производительность труда;

Половина респондентов (51%) согласны с тем, что быстрое внедрение работодателем новых технологий – показатель готовности к цифровому прогрессу, такому как метавселенная;

Мнение сотрудников в Бразилии (53%), Сингапуре (51%) и Китае (54%) разделилось поровну: примерно половина уверена, что их начальство обладает достаточным опытом для организации работы в метавселенной, другая половина менее уверена в этом утверждении. При этом респонденты из Великобритании (30%) и Японии (18%) настроены менее оптимистично.

Есть и определенный скептицизм в отношении возможностей компаний – смогут ли они осуществить такую реформацию. Например, двое из пяти (43%) респондентов считают, что их работодатели не обладают знаниями и опытом, позволяющими им перенести все бизнес-активности в метавселенную будущего.

По оценкам аналитиков, рынок решений «as-a-service» растет вчетверо быстрее, чем рынок IT-услуг в целом, во многом за счет того, что благодаря модели XaaS корпоративные заказчики могут получать квалифицированную поддержку критически важных процессов и инфраструктуры от поставщиков оборудования по мере необходимости. Такой подход позволяет бизнесу экономить время и средства, перераспределять ресурсы, оптимизировать прибыль, внедрять технологии, способные трансформировать и защитить деятельность в будущем.

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