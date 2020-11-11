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Более 15 тыс. украинцев подали заявку на освоение цифровых навыков по программе Microsoft

11 ноября 2020 г., 11:55

Более 15 тыс. украинцев подали заявку на освоение новых цифровых навыков

Корпорация Microsoft достигла заметного успеха в достижении своей амбициозной цели помочь 25 млн. человек со всего мира получить цифровые знания в 2020 г. В течение четырех месяцев более 10 млн. человек из 231 страны и территории мира присоединились к инициативе Microsoft, LinkedIn и GitHub при помощи opportunity.linkedin.com. В Украине заявку на обучение подали 15492 человека, что ставит нашу страну на 53-е место по количеству участников инициативы в мире. В целом, наиболее популярными и востребованными сферами обучения стали разработка ПО, обслуживание клиентов и аналитика данных.

«В эти сложные времена получение новых навыков и их совершенствование является как никогда важным. Поэтому мы стремимся дать людям во всем мире возможность получить дополнительные навыки, выбрать новый профессиональный путь и идти в ногу с последними требованиями рынка труда», – прокомментировал Ян Питер де Йонг (Jan Peter De Jong), генеральный директор «Microsoft Украина».

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