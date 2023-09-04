Близько 55% європейських компаній перейдуть на хмарні технології до кінця 2023 р.

4 сентября 2023 г., 11:35

0

Tweet

Згідно зі звітом IDC витрати на публічні хмарні сервіси в Європі складуть 142 млрд дол. у цьому році і досягнуть 291 млрд дол. до 2027 року.

Таким чином п’ятирічний середньорічний темп зростання (CAGR) буде на рівні 20%.

Програмне забезпечення як послуга (SaaS) продовжуватиме забезпечувати більшу частину витрат, тоді як платформа як послуга (PaaS) залишатиметься найбільш швидкозростаючою сферою.

У 2023 році Європа зіткнулася з макроекономічними викликами, включаючи високу інфляцію в Єврозоні та Великобританії, побоювання банківської кризи, що виникла в США, і масові звільнення в технологічному секторі. Однак, європейські компанії продовжуватимуть впроваджувати публічні хмарні технології і не очікують, що інвестиції в хмарні технології опиняться під загрозою, коли мова піде про скорочення ІТ-бюджету.

Близько 55% європейських компаній перейдуть на хмарні технології до кінця 2023 року, щоб підвищити продуктивність ІТ-персоналу, посилити безпеку даних і стимулювати автоматизацію з використанням штучного інтелекту, яка набирає обертів завдяки ажіотажу навколо генеративного штучного інтелекту (GenAI).

Банківська справа, роздрібна торгівля та телекомунікації стануть галузями з найбільшими витратами на публічні хмари у 2023 році, на які припадатиме 26% від загальної вартості ринку. Телекомунікаційні компанії менше постраждали від підвищення цін на енергоносії, ніж інші галузі. Крім того, погашення боргів у телекомунікаційному секторі залишається низьким, а витрати, пов’язані з підвищенням процентних ставок, стримуються, що створює сприятливі умови для вивільнення ІТ-бюджетів. IDC очікує, що державні інвестиції в хмарні технології в телекомунікаційному секторі значно зростуть у 2024 році, що зробить його однією з галузей з найбільшими витратами, поряд з медико-біологічними науками, комунальними послугами та охороною здоров’я, які є платниками податків.

У довгостроковій перспективі програмне забезпечення та інформаційні послуги матимуть найвищі середньорічні темпи зростання серед галузей промисловості в Європі - 27% протягом 2022-2027 років. Попри те, що ці сегменти є одним з найбільш інноваційних, вони зазнали зниження темпів зростання доходів бізнесу, масових звільнень працівників та збільшення витрат на інфраструктуру. Ці фактори спонукали бізнес інвестувати в хмарні технології для автоматизації завдань у сферах, де кількість працівників скоротилася, та для підтримки продуктивності робочої сили.

«Інфляція залишається високою, вартість життя впливає на цінову чутливість клієнтів, і компанії хочуть скоротити витрати, щоб уникнути фінансових проблем, - каже Андреа Мінонн (Andrea Minonne), менеджер з досліджень IDC U.K. - Хоча перспективи ІТ менш сприятливі, ніж прогнозувалося раніше, і клієнти стикаються з підвищенням цін, пов’язаних з використанням хмарних технологій, міграція в хмару триває, оскільки ця технологія розглядається як спосіб підвищити ефективність і оптимізувати витрати, незважаючи на несприятливу кон’юнктуру ринку».

Інвестиції в хмарні технології продовжують стимулювати інновації і разом з новими технологіями, такими як GenAI, підтримуватимуть цифрову трансформацію бізнесу в найближчі роки. Поява GenAI також стане важливим ринковим фактором, оскільки він спирається на розширені мовні моделі (LLM) і вимагає потужних і легко масштабованих обчислювальних можливостей для обробки даних у реальному часі.

Мікро-ЦОД додає значної гнучкості бізнесу