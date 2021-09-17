17 сентября 2021 г., 13:55

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Как-то ускользнул большой и подробный лонгрид на Bloomberg, посвященный истории взлома ScreenOS от Juniper, который стал широко известен в 2015. История при этом вполне леденит кровь. Дело в том, что с 2008 г. в ScreenOS существовал бэкдор, установленный по требованию «Агентства национальной безопасности» (NSA) США. В 2012 этот бэкдор обнаружили китайские хакеры из группы APT-5, которую принято связывать с правительством КНР. Уязвимость позволяла дешифровать трафик пользователей устройств NetScreen, выпускаемых Juniper и используемых, например, в Пентагоне.

В 2014 г. хакеры из APT-5 повторили взлом, на этот раз добавив еще один бэкдор. И только в 2015 разработчики в Juniper обнаружили это изменение и сообщили клиентам об уязвимости. Причем в 2012 г. факт взлома и доступа к копии ScreenOS тоже был обнаружен. Но тогда инженеры не отследили, что хакеры вернулись и смогли получить доступ к серверу, где собирались новые версии системы перед выкладкой её для обновления пользователям.

Вкратце такая вот печальная история не только про то, что бэкдоры – зло.

Бэкдоры – зло

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