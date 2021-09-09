Бизнес-моноблок ASUS ExpertCenter AiO E5 оснащен дополнительным сенсорным экраном VeriView

9 сентября 2021 г., 12:25

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Представленные ASUS моноблоки ExpertCenter AiO E5 (E5402/E5202) доступны с 22- и 24-дюймовыми экранами и разработаны с учетом современных реалий для продуктивной работы как в офисе, так и в удаленном формате. Максимальная конфигурация включает процессор Intel Core i7-11700B, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и широкие возможности подключения. В качестве опции возможна поддержка интерфейса Thunderbolt 4.0. Несмотря на изящный и тонкий корпус моноблоки новой серии предлагают систему хранения, состоящую из двух твердотельных накопителей емкостью 1 ТБ, объединенных в массив RAID0 или RAID1, а также жесткого диска емкостью 2 ТБ. Беспроводное соединение в моноблоках ExpertCenter AiO E5 обеспечивает контроллер стандарта Wi-Fi 6E.

Дополнительный экран ASUS VeriView с поддержкой сенсорного ввода расположен на задней панели моноблока и позволяет эффективнее взаимодействовать с посетителями, рекламировать товары и доносить информацию до клиентов. На дополнительном экране может отображаться такая полезная информация, как сведения для постояльцев отелей при регистрации, меню ресторанов и баров, расчеты для клиентов банков — все что может повысить удобство и простоту общения с клиентами.

Моноблоки ASUS ExpertCenter E5 AiO оснащены набором средств информационной безопасности. Как только пользователь подходит к компьютеру, фирменная технология ASUS AdaptiveLock (опция) с помощью датчика приближения обнаруживает его присутствие и активирует инфракрасную камеру для идентификации лица. Точно так же, когда пользователь отходит от компьютера, моноблок ExpertCenter E5 AiO автоматически включает блокировку, защищая конфиденциальные данные. Что касается аппаратных средств безопасности, в этих моноблоках опционально может быть установлен криптопроцессор TPM 2.0, отвечающий за сохранность конфиденциальных данных.

Новые настольные компьютеры ASUS серии ExpertCenter D9 относятся к премиальному сегменту линейки ExpertCenter, представленному моделями D9 SFF (корпус объемом 9 литров, модель D900SC) и D9 Mini Tower (корпус объемом 15 литров, модель D900MC). Настольные компьютеры серии ExpertCenter D9 созданы для продуктивной работы и отличаются простотой настройки и управления. В максимальной комплектации они оснащаются новейшими процессорами Intel Core и дискретными видеокартами NVIDIA профессионального уровня. Эти модели обладают широчайшей совместимостью, оснащены технологией интеллектуального шумоподавления для превосходного качества голосовой связи, отличаются долговечностью на уровне американского военно-промышленного стандарта и информационной безопасностью.

Кроме того, в этих ПК реализована поддержка технологии Intel vPro с набором современных средств администрирования. Входящая в эту платформу технология Intel Active Management Technology (AMT) позволяет экономить время и снижать расходы на техническое обслуживание проводных и беспроводных корпоративных компьютерных сетей, а программа Intel Stable IT Platform (Intel SIPP) гарантирует стабильность и надежность аппаратного обеспечения для сокращения возможных сбоев в работе компьютерной инфраструктуры.

Корпус компьютера ExpertCenter D9 SFF открывается без использования каких-либо инструментов. Жесткий диск и оптический привод легко вынимаются. Это экономит время и силы при апгрейде компонентов и регулярном техобслуживании устройства.

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