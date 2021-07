Бізнес-кейс: побудова унікальної для України публічної хмари дата-центру «Парковий» 

+11

Сьогодні, мабуть, вже всім очевидно, що вправна робота з даними може стати запорукою успіху в конкурентній боротьбі. Кожен бізнес, який прагне до лідерства у своїй галузі, повинен навчитися збирати дані та ефективно їх використовувати.

З технологічної точки зору робота з даними – це окремий напрямок у корпоративних ІТ. Якщо ми, наприклад, говоримо про обробку даних банку або страхової компанії, то навантаження на обладнання таких установ дуже високе. До того ж вимоги до безпеки та відмовостійкості регулюються не тільки внутрішніми політиками, але й законодавством. У таких випадках потужність і надійність IT‐інфраструктури має критичне значення.

З огляду ж на кількість цифрових клієнтських продуктів, які сьогодні запускаються ледь не щодня, власних апаратних ресурсів на їх реалізацію та підтримку не завжди достатньо. В такій ситуації на допомогу приходять сучасні дата-центри.

До їх послуг звертаються багато компаній в усьому світі через високу надійність та гнучкість. В Україні ж дата-центри почали набувати широкої популярності лише в останні роки, особливо в період пандемії. Вони рухаються за загальними трендами. Це означає, що з кожним роком вектор їх розвитку все більше зміщується в бік надання хмарних сервісів (IaaS, PaaS, SaaS, DRaaS та інші). З точки зору клієнта перевага в тому, що він отримує в користування ресурси без необхідності турбуватися про безпеку та витрати на побудову і обслуговування інфраструктури.

Розширення можливостей дата-центру «Парковий»

З 2020 року розвиток хмарних сервісів став пріоритетом і для українського ДЦ «Паркового». Керівництво вирішило розгорнути ще одну комерційну хмару на базі найактуальнішої на той момент версії vSphere 7.0 від Vmware.

Дана платформа віртуалізації є найбільш затребуваною на українському ринку, адже надає необхідні технологічні рішення й гарантує найкращий клієнтський досвід.



Реалізація цього масштабного проєкту почалася з оновлення апаратної частини. Технічним партнером виступила компанія Dell.

Їх рішення VxRail забезпечує високий рівень операційної ефективності, що дозволяє спростити ІТ-інфраструктуру та дає широкі можливості моніторингу, налаштувань та управління віртуалізацією з єдиного інтегрованого інтерфейсу vSphere. Завдяки інструменту автоматизації можна швидко розгортати компоненти віртуальної інфраструктури та легко проводити горизонтальне масштабування, що значно полегшує експлуатацію.

Унікальність розгорнутого рішення

Інтеграцію апаратної частини та побудову хмари виконала команда системного інтегратора Netwave. Підходячи до даного проєкту, вони вже мали досвід побудови хмарних інфраструктур, в тому числі для сервісних провайдерів. Але саме цей проєкт став досить цікавим завдяки залученим технологіям.

Перш за все, йдеться про логіку використання різноманітних рішень і архітектур в рамках однієї апаратної платформи. Адже загальна схема рішення будувалась на основі програмно-конфігурованих компонентів (серверна віртуалізація, віртуалізація системи зберігання даних, мережева віртуалізація на базі NSX-T).

Фактично, був побудований SDDC, який дає гнучкість в реалізації різноманітних рішень і архітектур в рамках однієї апаратної платформи. Дата-центр отримав широкий вибір засобів і механізмів автоматизації однотипних завдань та можливість легко проводити горизонтальне масштабування.

По-друге, проєкт передбачав розгортання програмних компонент VMware для побудови хмарної інфраструктури (Cloud Director, TenantApp), а також NSX-T найактуальніших версій. І це було певним викликом, тому що в Україні та ближньому зарубіжжі відсутній практичний досвід роботи з новими версіями продуктів (особливо в додатку до інфраструктури комерційної хмари). Навіть детальна технічна документація з'являлася вже в процесі проєктування і налаштування. Як практично, так і теоретично команда відчула себе першопроходьцями.

Роман Івасько, провідний інженер хмарної інфраструктури ДЦ «Парковий»:

“Поєднання інноваційних компонентів програмно-апаратної платформи зробило хмарний проєкт ДЦ «Паркового» унікальним для України. Обрана архітектура дозволяє значно прискорити вихід на ринок нових сервісів. В наших планах запуск рішень Disaster Recovery як сервісу, SaaS, PaaS, Hosted Private Cloud.

Відповідність хмари високим міжнародним стандартам підтверджена відразу двома сертифікатами — SAP Certified in SAP HANA Operations та SAP Certified Provider of Cloud and Infrastructure Operations. Провівши багатоетапні тестування, які гарантують стовідсоткову ефективність платформи, дата-центр готовий надавати своїм клієнтам набір технологічних інструментів та ресурсів на базі Vmware”.

Костянтин Дронь, архітектор рішень Netwave:

“Команда Netwave реалізувала цей проєкт, усвідомлюючи всю відповідальність не лише перед дата-центром, але й перед його клієнтами, які будуть запускати на хмарній інфраструктурі свої бізнес-сервіси. І ми можемо впевнено гарантувати належний рівень сервісу, адже попри всі виклики та складнощі, виконали проєкт бездоганно. На ринку України з’явилася сучасна та надійна комерційна хмара, яка задовольнити потреби найвибагливіших замовників”.

