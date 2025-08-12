Біткоїн майже повернувся до 120 тис. дол., а ефірі перевалив за 4 тис. дол.

12 августа 2025 г., 9:35

0

Tweet

Як пише CNBC, біткоїн ненадовго повернувся до позначки 120 тис. дол., а ефір досяг найвищих значень з 2021 року, перетнувши ключовий рівень 4 тис. дол. Це сталося на тлі нічного ралі, яке наблизило криптовалюти до їхніх історичних максимумів.

За даними Coin Metrics, на момент закриття біткоїн торгувався близько 118 981 дол., а ефір — на рівні 4256 дол., трохи відступивши від своїх денних максимумів. Ралі відбулося на тлі зростання ф'ючерсів на акції США, проте, коли фондовий ринок охолов, криптовалютні активи також дещо відкотилися.

Згідно з аналізом Маркуса Тілена (Markus Thielen), генерального директора 10x Research, зростання криптовалют було значною мірою підживлене активними покупками під час азійських торгових сесій, а також стрімким зростанням боргу США. Тілен зазначив, що сплеск біткоїна збігся в часі з підписанням президентом Трампом законопроєкту про підвищення стелі держборгу на 5 трильйонів дол. "Зростання біткоїна не випадкове, його підживлює найшвидше розширення боргу США в історії, і цей імпульс не сповільнюється, — заявив він. - Незалежно від того, чи залишиться економіка сильною, чи зануриться в рецесію, потік нового боргу є попутним вітром для твердих активів, таких як біткоїн і золото". Тілен додав, що наступним основним рівнем опору для біткоїна є позначка 133 тис. дол.

Тим часом, акції компаній, пов'язаних з ефіром, також зросли, оскільки приплив коштів у нові ефір-ETF підштовхнув ціну другої за величиною криптовалюти вище 4 тис. дол. За даними SoSoValue, минулого тижня ефір-ETF залучили більше коштів (326,83 млн дол.), ніж біткоїн-ETF (246,75 млн дол.), що свідчить про значний інституційний інтерес до цього активу.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6