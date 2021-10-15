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Sergey Petrenko

Биткойн в ожидании очередного чуда

15 октября 2021 г., 20:49

SEC настроена разрешить работу двух биржевых фондов, торгующих фьючерсами на биткоин, как сообщают источники Блумберга. Курс биткойна подскочил до 59 тысяч и скорее всего покажет новые рекорды, если слухи оправдаются.

Попытки вывести таким образом криптовалюту на американский фондовый рынок предпринимались еще в 2013 году братьями Уинклвоссами, одними из первых энтузиастов крипты (да, это те самые студенты Гарварда, которые заказывали Закербергу социальную сеть и потом долго судились за права на Facebook). SEC до сих пор не соглашалась разрешить работу ETF, работающих с криптовалютами, поскольку они недостаточно защищали права инвесторов.

Сложно сказать, что в итоге из этого получится. В свое время много надежд адепты крипты возлагали на торговлю фьючерсами на биткоин — ну вот, два таких продукта торгуются уже несколько лет на двух чикагских биржах и это совершенно не помешало биткоину падать и взлетать всё это время.

Биткойн в ожидании очередного чуда

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