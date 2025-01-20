Біткойн досяг нового рекорду - перевищивши 109 тис дол., а капіталізація $TRUMP вже 11 млрд дол.

20 января 2025 г., 17:41

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Агентство Reuters повідомило, що ринкова вартість новоствореної криптовалюти Дональда Трампа злетіла в понеділок до майже 11 мільярдів доларів, а ціна біткоїна досягла рекордного рівня.

Запущена в п'ятницю «мем-монета» Трампа ($TRUMP), злетіла з менш ніж $10 в суботу вранці до $74,59, перш ніж у понеділок дещо знизила свій стрімкий ріст. Капіталізація нової валюти зросла до 10,6 млрд дол, тобто з вечора п'ятниці - більш ніж на 659%, згідно з даними CoinGecko.

Трамп запустив цифровий токен з брендингом, розширивши свої криптовалютні інтереси, які вже включають World Liberty Financial.

У неділю Меланія Трамп також випустила власну монету $MELANIA, яка зросла в ціні, і її ринкова вартість перевищила 1 мільярд доларів.

Чотири п'ятих токенів $TRUMP належать компанії CIC Digital, афілійованій з бізнесом Трампа, та іншій компанії під назвою Fight, Fight, Fight. На їх сайті зазначено, що монети є «вираженням підтримки ідеалів і переконань, втілених у символі “$TRUMP”, і не є інвестицією або цінним папером».

Запуск монет викликав здивування та занепокоєння навіть серед представників криптовалютної індустрії.

«Хоча є спокуса відкинути це як черговий спектакль Трампа, запуск офіційного токена Трампа відкриває скриньку Пандори з етичними та регуляторними питаннями», - зазначив Джастін Д'Анетен (Justin D'Anethan), незалежний криптоаналітик, що базується в Гонконзі.

Цього місяця Trump Organization заявила, що новий президент передасть щоденне управління своїм багатомільярдним портфелем нерухомості, готелів, гольфу, медіа та ліцензій своїм дітям, коли зайде в Білий дім.

Станом на 13:45 за Гринвічем монета Трампа торгувалася на рівні $46,93, що дає їй ринкову капіталізацію в $9,4 млрд, згідно з даними CoinMarketCap. Це ставить її на 19-е місце серед найбільших криптовалют.

Ажіотаж навколо так званих мемекоінів сприяв більш широкому зростанню цін на криптовалюти, оскільки серед трейдерів та інвесторів зростали надії на те, що Трамп виконає свою обіцянку щодо сприятливого ставлення до криптоіндустрії.

На початку європейських торгів біткоїн досягнув історичного максимуму в $109 071,86, а потім знову впав і торгувався на рівні $107 600. Цього місяця найбільша криптовалюта у світі зросла більш ніж на 10%.

«Ринок криптовалют набув додаткової популярності в останні години завдяки запуску криптовалют TRUMP і MELANIA безпосередньо перед інавгурацією», - підкреслив Гжегож Дроздз (Grzegorz Drozdz), ринковий аналітик Conotoxia.

Пітер Шифф (Peter Schiff), головний економіст і глобальний стратег Euro Pacific Asset Management, вказав на стрибок вартості $TRUMP і назвав його новим цифровим золотом.

Трамп пообіцяв бути «криптопрезидентом» і, як очікується, видасть укази, спрямовані на зменшення перешкод у сфері крипторегуляції та сприяння широкому впровадженню цифрових активів.

«Мемні криптовалюти, такі як ці, схильні до значних коливань, і ми, як правило, розглядаємо їх як спекулятивні активи», - наголосив Дроздз.

Криптовалюти Трампа і Меланії були створені на менш відомому блокчейні Solana, який CoinMarketCap вважає третьою за величиною блокчейн-мережею.

Монета Трампа представляє собою конвергенцію світу децентралізованих фінансів з політичною ареною, але вона також «розмиває межі між управлінням, прибутком і впливом», - підкреслив Д'Анетен. «Чи повинні публічні особи, особливо з таким політичним впливом, мати такий вплив на спекулятивні ринки? Це питання, яке регулятори навряд чи будуть ігнорувати», - сказав він.

Веб-сайти монет Трампа і Меланії Трамп уникають називати їх криптовалютами, натомість використовуючи у своїх поширених запитаннях фразу «взаємозамінні криптоактиви». Більш широкий крипторинок, який вимірюється індексом CoinDesk 20, впав на 1% в понеділок і набрав менше 1% з суботи. Токен, прив'язаний до Solana впав більш ніж на 7% в понеділок, але виріс на 15% з суботи. Ethereum втратив 5% з суботи. Новий рекорд біткоїна відкриває двері для можливого зростання до 130 000 доларів, вважає Джоел Крюгер (Joel Kruger), ринковий стратег LMAX.

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