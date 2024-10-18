BIT&BIS-2024: осіння зустріч ІТ-експертів

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Останнім часом конференція BIT&BIS-2024 залишилася однією з небагатьох, що збирають велику живу аудиторію ІТ-фахівців. Ось і на події, що відбулася 19 вересня, кількість учасників перевалила за сотню.

Традиційно програма заходу включала широкий спектр тем, що охоплюють хмарні платформи, рішення з безпеки, а також апаратні новинки. Оскільки в рамках короткого репортажу неможливо розповісти про всі виступи, звернемося до найцікавіших.

Сергій Поляков детально зупинився на ціновому аналізі пропозицій як глобальних гіперскейлерів, так і найбільших українських хмарних провайдерів.

Так, у блоці презентацій з хмарної тематики варто відзначити компанію UCloud. Сергій Поляков, директор з продажу UCloud, у своїй доповіді детально зупинився на ціновому аналізі пропозицій як глобальних гіперскейлерів, так і найбільших українських хмарних провайдерів. У буквальному сенсі, з калькулятором у руках, він обґрунтував, що найкращим серед них є сервіс UCloud. Крім того, було проведено порівнянні співвідношення вартості та функціональності пропонованих цим хмарним оператором платформ віртуалізації від Microsoft і VMware. Виявляється, вони практично зрівнялися після того, як Broadcom поглинула VMware.

З лінійкою мережевих сховищ QNAP аудиторію познайомив Євген Глобенко, експерт «ASBIS Україна». Серед представлених ним новинок, орієнтованих на сферу бізнесу, варто відзначити модель TS-i410X, що вирізняється здатністю працювати в широкому діапазоні температур: від - 40°C до 70°C у разі встановлення відповідних SSD. Така функціональність дозволяє використовувати цей NAS навіть в автомобілях. Крім того, пристрій задовольняє вимогам військового стандарту щодо стійкості до вібрацій.

На навантаження корпоративних додатків, як-от віртуалізація, вимогливих до високих швидкостей передавання даних і малих затримок, розрахований NAS TS-h1090FU. При висоті 1U він має у своєму розпорядженні 10 відсіків для встановлення 2,5-дюймових твердотільних накопичувачів.

Євген Глобенко: «Важливою тенденцією корпоративного сегмента систем зберігання є неухильне зростання обсягів продажів жорстких дисків, хоча ще нещодавно їм пророкували швидкий відхід з ринку»

Євген Глобенко також розповів про платформи зберігання даних Western Digital. Серед найпопулярніших рішень він назвав Ultrastar Data 60 - масив зберігання з можливістю встановлення 60 накопичувачів, що дає змогу досягти 1,32 ПБ. А модель Ultrastar Data 102 зі 102 відсіками дозволяє довести показник до 2,24 ПБ.

За словами експерта, важливою тенденцією корпоративного сегмента систем зберігання є неухильне зростання обсягів продажів жорстких дисків, хоча ще нещодавно їм пророкували швидкий відхід з ринку. Очікується, що 2027 року 85% даних у великих компаніях зберігатимуться на HDD. При цьому щорічний приріст продажів цих пристроїв оцінюють у 24%.

У розділі доповідей на тему кібербезпеки варто відзначити презентацію Миколи Сьомакіна, експерта компанії NWU, «Актуальні виклики безпеки з огляду на SIEM. Долаємо їх з Exabeam». Свою розповідь він почав з підводних каменів, які підстерігають при виборі платформи SIEM (Security Information and Event Management): наприклад, насамперед орієнтуються на її вартість. Але при цьому не варто упускати й такі важливі чинники, як розмір організації, складність її ІТ-інфраструктури, вимоги до функціональності рішення і модель ліцензування.

Микола Сьомакін: «Однією з важливих тенденцій у сегменті SIEM є масовий перехід таких платформ у хмарне середовище»

Одним з обов'язкових етапів вибору платформи SIEM є оцінювання її роботи в ІТ-інфраструктурі даного підприємства. Але такі випробування вимагають часу на те, щоб зібрати всю необхідну інформацію і провести її аналіз. На це може піти до дев'яти місяців за різними оцінками. Крім того, потрібно забезпечити наявність індикаторів загроз, які виявлятимуться в рамках пілотного проєкту. А коректно внести такі дані може тільки фахівець. У результаті вибір SIEM-системи часто спирається не на її дослідження в умовах конкретної організації, а на думки тих, хто займався їх обслуговуванням в інших підприємствах.

Однією з важливих тенденцій у сегменті SIEM є масовий перехід таких платформ у хмарне середовище. Тому тим, хто не хотів би виносити свої корпоративні дані в хмару, залишається невеликий вибір рішень. Примітно, що після злиття Exabeam і LogRhythm, платформа Exabeam пропонується у вигляді хмарного сервісу, тоді як LogRhythm залишається у вигляді продукту для розміщення в локальній ІТ-інфраструктурі підприємств.

Вадим Литвинов поділився досвідом створення рішення із забезпечення безперервності ведення бізнесу та аварійного відновлення для великого агрохолдингу, яким є Kernel

Микола Сьомакін детально зупинився на структурі лінійки рішень Exabeam, яка, окрім класичної SIEM-платформи, містить і модуль поведінкового аналізу Exabeam Security Analitics, і систему Exabeam Security Investigation для взаємодії з рішеннями з кібербезпеки сторонніх виробників для автоматизованого реагування на різні загрози.

А одним із найцікавіших на цьогорічній конференції став виступ Вадима Литвинова, заступника директора з сервісів ІТ-інфраструктури та підтримки користувачів Kernel Digital. Він поділився досвідом створення рішення із забезпечення безперервності ведення бізнесу та аварійного відновлення для великого агрохолдингу, яким є Kernel. Проєкт стартував ще 2020 року, і в процесі свого розвитку до нього було під'єднано як публічні хмарні сервіси Azure, так і розгорнуту на заході України приватну хмару.

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