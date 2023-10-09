BIT&BIS-2023: всупереч складностям воєнного часу

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Конференція BIT&BIS-2023 вдруге цього року зібрала велику аудиторію ІТ-фахівців, незважаючи на загрози непередбачуваних ракетних атак. Настільки витребуваним виявилося живе спілкування як із партнерами, так і з колегами.

Традиційно програму заходу було поділено на два потоки, один з яких був присвячений проблематиці контакт-центрів, а другий охоплював широкий спектр тем інформаційних технологій. На майданчику також було розгорнуто експозицію рішень. За словами організаторів, учасники традиційно виявляють великий інтерес до цієї події. Але нинішня ситуація внесла корективи, і відчутна частина тих, хто зареєструвався для відвідування конференції, віддала перевагу онлайновій трансляції.

Оскільки дати повний звіт про всі виступи, що прозвучали тут, неможливо в рамках репортажу, зупинимося лише на найактуальніших і найцікавіших, на наш погляд.

Олександр Ткаченко: «Під час блекауту, що спостерігався минулої осені, «Парковий» залишився без зовнішнього енергозбереження протягом трьох днів, але майданчик зумів протриматися без зупинки своєї роботи завдяки добре продуманій системі аварійного енергогенерування»

Одна з таких презентацій була присвячена ознайомленню із сучасними тенденціями розвитку європейського хмарного ринку. З нею виступив експерт латвійської компанії Tet Інгус Хомка. Він повідомив, що темпи зростання бізнесу гіперскейлерів протягом останніх двох років поступово уповільнюються з 40-50% у 2021 році до 15-25% у першій половині 2023 року. Це пояснюється зниженням потреби у хмарних ресурсах у міру повернення співробітників до офісів після пандемії. Крім того, великі гравці почали збільшувати ціни. Зазначені фактори змушують ІТ-директорів ретельніше оцінювати можливості подальшого розвитку ІТ-інфраструктур з використанням хмарних чи власних платформ.

За словами промовця, поряд зі зниженням темпів зростання гіперскейлерів європейський ринок хмарних послуг не показує негативних тенденцій. І в першому кварталі 2023 року його зростання відповідало рівню гіперскейлерів. Наприклад, обороти TetCloud за сім місяців 2023 року збільшилися на 27% у щорічному порівнянні.

Одним із головних сучасних трендів європейського хмарного ринку є зростання інтересу до проблем безпеки. Для забезпечення її максимального рівня було висунуто ініціативу суверенної європейської хмари, де мають розміщуватись дані громадян Європейського союзу. При цьому така платформа керуватиметься європейцями, а третім сторонам заборонено вимагати передавати дані, що знаходяться на ній. У той же час буде дозволено вільну міграцію між платформами в рамках єдиної європейської хмари.

Сергій Поляков: «Azure Stack HCI — це гіперконвергентна інфраструктура, яке поєднує переваги хмарних та апаратних платформ»

Ще одна важлива тенденція – широке застосування багато-хмарних та гібридних платформ. Нині такі рішення активно використовуються й малим бізнесом (79%), й великими корпораціями (94%). І прогнозується, що популярність цього підходу лише збільшуватиметься.

Але найгарячішим трендом є дедалі активніше використання технології контейнеризації. Якщо у 2021 році її використали лише 40% підприємств, то очікується, що до 2027 року цей показник зросте до 90%. Швидко наростальна популярність контейнеризації пояснюється відчутною економією при розгортанні з її допомогою сервісів, оскільки крім скорочення витрат на апаратні ресурси виділення під кожен сервіс віртуальної машини, знижуються витрати і на ліцензування. І Tet планує запустити на своїй хмарній платформі рішення Kubernetes as a Service у IV кварталі 2023 року.

До блоку презентацій, присвячених хмарним технологіям, увійшов також виступ Олександра Ткаченка, архітектора хмарних рішень дата-центру «Парковий». Він познайомив із новою пропозицією компанії, що дозволяє знизити негативний вплив на бізнес екстрених відключень енергії. За його визнанням, під час блекауту, що спостерігався минулої осені, «Парковий» залишився без зовнішнього енергозбереження протягом трьох днів, але майданчик зумів протриматися без зупинки своєї роботи завдяки добре продуманій системі аварійного енергогенерування. Але далеко не у всіх клієнтів компанії була така можливість, що призводило до зупинення бізнесу. Так народилася ідея розгорнути на ресурсах «Паркового» сервіс віртуальних робочих місць із можливістю зберігання даних та запуску необхідних програм.

В даний час "Парковий" надає цей сервіс у двох варіантах: як публічний з формуванням від п'яти робочих місць і як приватний з розміщенням від 100 робочих місць. Серед особливостей цієї пропозиції було зазначено забезпечення безпеки за допомогою зовнішнього провайдера автентифікації на всі хмарні сервіси за допомогою багатофакторної автентифікації. При цьому розгортання віртуальної інфраструктури включає доступ не лише до робочих столів, а й до термінальних серверів.

Презентація Сергія Полякова, керівника відділу продажів UCloud, під назвою «Azure Stack HCI, між небом і землею» була присвячена нещодавному з'явленню в портфелі цього хмарного провайдера рішення у вигляді гіперконвергентної інфраструктури, яке поєднує переваги хмарних та апаратних платформ. Від хмарної технології воно отримало гнучкість та масштабованість, а від серверів – можливість ретельного налаштування та цінову вигоду.

Володимир Аношко: «Унікальність підходу Vectra полягає в інтелектуальному аналізі метаданих, тому ця платформа находить лиходійників без примусового розшифрування трафіку, використовуючи можливості рекурентних нейронних мереж та глибокого навчання»

Кластер Azure Stack HCI може об'єднувати від одного до 16 серверів, оснащених технологіями Hyper V, Storage Spaces Direct та SDN. При цьому платформа підключена до хмари Azure та працює під керуванням операційної системи Azure Stack HCI.

У рамках короткої демонстрації операцій управління таким кластером була показана можливість отримання детальної інформації про всі його компоненти до найнижчого рівня, включаючи відомості про жорсткі диски, що використовуються. А за допомогою розгорнутої у складі кластера віртуальної машини було проведено порівняльний тест продуктивності з аналогічною конфігурацією ВМ у складі хмари Azure. Його результати показали, що продуктивність Azure Stack HCI виявилася майже на порядок вищою, а час звернення до СЗД приблизно в 10 разів швидше.

Сергій Поляков також провів цінове порівняння представленого рішення, де показав, що воно вдвічі вигідніше платформи під управлінням гіпервізора VMware і приблизно в 3-5 рази вигідніше хмари Azure.

У блоці презентацій, присвячених питанням безпеки ІТ-інфраструктур, варто відзначити виступи представників компанії NWU. Так Володимир Аношко, провідний інженер підтримки продажів, розповів про захист від загроз у мультихмарному та гібридному середовищі за допомогою штучного інтелекту Attack Signal Intelligence від компанії Vectra. Цей виробник рішень у сфері безпеки розпочав свою роботу в 2011 році, і в даний час його штат перевищує 600 співробітників, а в активах є 12 патентів щодо технології AI у застосуванні до захисту даних.

Принцип роботи рішення Vectra полягає у розгортанні в мережі підприємства системи датчиків, які пов'язані з центральним вузлом аналізу трафіку. Такі рецептори можуть бути як апаратні, так і віртуальні, залежно від того, в якому середовищі потрібно зібрати інформацію. Продуктивність центру аналізу трафіку становить 75 Гбіт/с із можливістю її нарощування. Варто мати на увазі, що аналітика виконується з використанням метаданих без розшифрування трафіку.

Максим Аношко зупинився на проблемі оптимізації ІТ-інфраструктури для критично важливих ІТ-служб

Залучений для аналізу зібраної інформації AI дозволяє наочно уявити виявлені в ІТ-інфраструктурі інциденти. Це дає можливість насамперед дослідити ті, що можуть викликати найсерйозніші наслідки. У наведеному в доповіді прикладі було показано ситуацію, коли в ІТ-інфраструктурі, що включає близько 93 тис. хостів, було зібрано понад 40 ТБ метаданих, де виявили близько 26 тис. подій. За традиційного підходу без використання засобів автоматизації просто неможливо обробити такий обсяг інформації в розумний час. Тоді як платформа Vectra оперативно виділила 1249 події, що викликають побоювання, після чого досліджувала 356 хостів. За підсумками, 5 із них були визнані критичними, і їх направили для подальшого вивчення у SIEM. Крім того, 11 були визнані високими, тому їм слід приділити увагу після розслідування критичних.

Примітно, що платформа Vectra ретельно вивчає все, що відбувається в хмарних сервісах, таких як Office 365. Тому спроба злому, скажімо, електронної пошти не пройде повз увагу офіцера безпеки. Як зазначив Володимир Аношко, унікальність підходу Vectra полягає в інтелектуальному аналізі метаданих, тому ця платформа находить лиходійників без примусового розшифрування трафіку, використовуючи можливості рекурентних нейронних мереж та глибокого навчання. Вона зводитиме до нуля атаки на облікові дані, автоматично виявляючи та фокусуючись на облікових записах, найбільш корисних для зловмисників. AI Vectra бачить реальні загрози, розглядаючи взаємодію функцій у багатовимірному просторі.

Максим Аношко, технічний директор NWU, зупинився на проблемі оптимізації ІТ-інфраструктури для критично важливих ІТ-служб. Вона стає особливо актуальною в сучасну епоху тотальної цифрової трансформації широкого спектру бізнесу, коли ІТ-підрозділу компанії необхідно забезпечувати безперервність надання сервісів. Більшість підприємств мають мінімальний набір спеціалізованих інструментів моніторингу компонентів ІТ-інфраструктур (серверів, систем зберігання, додатків та мережі). Але вони не дають єдиної картини того, що відбувається. Допомогти у вирішенні такого завдання покликане рішення Netscout Service Assurance, де використовується принцип пакетного аналізу.

Принцип його роботи полягає у розгортанні в ІТ-інфраструктурі пристроїв збору пакетів (TAP, байпаси, пакетні брокери тощо), які прямують на колектори Netscout. Останні можуть бути як програмними у віртуалізованому середовищі, так і програмно-апаратними. Після попередньої обробки пакетів отримана інформація надсилається до центру аналітики nGeniusONE. Він наочно надає детальну інформацію якість сервісів, дозволяючи заглиблюватися рівня пакетів. Цікаво, що останні можуть бути розшифровані.

Повний відеозапис конференції доступний на сайті CIS Events Group Ukraine. Підбиваючи підсумки конференції, організатори анонсували плани проведення наступного такого заходу в лютому наступного року.

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