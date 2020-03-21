BIT’20 и BIS’20 прошли на единой площадке

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Ежегодные конференции BIT и BIS, посвященные широкому спектру вопросов построения ИТ-инфраструктур, СКС и контакт-центрам, на этот раз совместили, в результате чего мероприятие было организовано в три потока.

Поскольку охватить все выступления в рамках репортажа не представляется возможным, остановимся на самых интересных, а начнем с презентации открывшего программу конференции Владимира Зверева, представителя РНБО. Он познакомил со стратегией развития системы кибер-безопасности на государственном уровне. И среди поставленных в ее рамках задач хотелось бы особо отметить намерение развивать сотрудничество с частным бизнесом, о чем прежде не говорилось. А заниматься этим призван Национальный координационный центр кибер-безопасности, с деятельностью которого и познакомил выступающий.

Владимир Зверев сообщил, что система кибер-безопасности на государственном уровне будет строится в партнерстве с частным бизнесом

О важности темы информационной безопасности для аудитории мероприятия говорит не только то, что с обсуждения этой проблематики стартовала конференция, но и число посвященных ей докладов. И хотя они не были сгруппированы по тематике, все же будем придерживаться такого разделения в репортаже. А среди выступлений на эту тему, в первую очередь, отметим презентацию Артура Цыганека (Artur Cyganek), регионального директора Acronis в Восточной Европе. Он отметил, что в нынешнюю эпоху цифровизации перед ИТ-индустрией возникают серьезные вызовы, связанные с обеспечением защиты сложных ИТ-инфраструктур предприятий. Современные компании располагают как облачными платформами, так и собственными центрами обработки данных, а также большим количеством конечных устройств. Причем объем и сложность структуры информационных систем постоянно возрастают. Так, по оценке IDC, к 2030 году число площадок для размещения больших дата-центров достигнет 10 тыс., тогда как количество небольших, включая сами предприятия и их удаленные филиалы, превысит 10 млн. Что уж говорить о сфере IoT, объем которой через 10 лет оценивается в 500 млрд шт. подключенных устройств.

Главной ценностью современных предприятий является накапливаемая ими информация, и для ее защиты Acronis предлагает свою комплексную платформу, которая совместима со всеми крупными публичными облачными сервисами, а также с большим набором операционных систем. Среди важных преимуществ этого решения была указана функциональность Acronis Active Protection по борьбе с программами-вымогателями с применением искусственного интеллекта.

Виктор Самойлов предупредил, что в ближайшей перспективе цены на NAND будут расти

В планах компании выпуск комплексной платформы кибер-безопасности Acronis Cyber Protect, которая к резервному копированию и восстановлению добавит такие функции, как мониторинг производительности и здоровья системы, а также управление обновлениями.

Александр Хомутов, директор по развитию компании Dataway Security, остановился на применении аппаратных ключей аутентификации в облачных средах. По мере расширения применения в деловой сфере облачных сервисов усиливаются требования к надежности подключения. Интересно, что в последнее время наиболее популярной атакой для получения персональных данных пользователей стал фишинг. При этом 98% таких атак прошли эшелон защиты безопасности электронной почты организации и попали во входящие сообщения пользователя, поскольку не содержали вредоносного ПО. Примечательно, что даже двухфакторная аутентификация может быть взломана. Так, например, в случае SMS-аутентификации может быть подменена SIM-карта. А среди недостатков PKI-аутентификации отмечается ограниченный жизненный цикл сертификата.

Марчин Пачко: «Уже в 2020 году будет выпущен жесткий диск на 20 ТБ»

Наиболее надежной, по мнению выступающего, является разработанная FIDO Alliance технология FIDO2 на базе открытого кода, в которой задействуются аппаратные ключи. В настоящее время, работу с ними поддерживают все ведущие веб-браузеры и сервисы, включая Facebook. Выступающий обратил внимание на важность внедрения таких ключей как в корпоративную среду, так и для частных пользователей. По его мнению, эти устройства вскоре должны стать широко распространенными, по мере того как будет расти культура безопасности.

В блок выступлений, посвященных проблематике информационной безопасности, вошла также демонстрация, которую провели эксперты ESET. Они показали, как с помощью инструментария компании можно отслеживать активность взломщиков, направляя их на ложные цели для защиты ключевых объектов ИТ-инфраструктуры.

Артем Коханевич: «Клиентам облачных сервисов уже стал важен уровень производительности аппаратной платформы, на которой они базируются»

А в завершение рассказа о презентациях блока информационной безопасности коротко остановимся на выступлении Александра Бутусова, эксперта компании SoftiCo. Оно было посвящено платформе многослойной защиты Bitdefender GravityZone. В настоящее время она обслуживает ИТ-системы, охватывающие около 500 млн сотрудников. В ее обновлении 2019 года была внедрена такая интересная функция, как интегрированная аналитика рисков для конечных точек. А среди возможностей решения стоит отметить технологию Hyperdetect, которая представляет собой настраиваемое машинное обучение. С ее помощью можно реализовать полную видимость подозрительных действий, а также нейтрализовать активность вирусов-вымогателей и эксплойтов.

В программу конференции вошел также блок выступлений, посвященных системам хранения данных. Открыл его Виктор Самойлов, менеджер по развитию бизнеса Kingston. Он затронул проблематику ценовых колебаний памяти на мировом рынке. Дело в том, что спрос на чипы NAND постоянно возрастает, и для его удовлетворения ведущие производители вводят в строй новые производственные площадки. Но поскольку соотношение спроса и предложения не всегда оказываются сбалансированными, удельные цены на гигабайт меняются в широком диапазоне. Объем этого рынка в 2020 году оценивается в 457,716 ПБ, а к 2023 г он вырастет до 1,122,514 ПБ. И поскольку удовлетворить настолько динамично увеличивающийся спрос будет весьма непросто, можно ожидать роста цен.

Данил Белов: «Наш новый облачный кластер базируется на процессорной платформе AMD EPYC»

Докладчик также рассказал о планах Kingston. В частности, вскоре ожидается выпуск SSD M.2 для массового рынка серии KC2500, для которого заявлена производительность 3500/3000 МБ/с для последовательных операций чтения/записи.

Презентация Марчина Пачко (Marcin Paczko), менеджера Western Digital по корпоративным решениям, было посвящено перспективам развития линеек жестких дисков и твердотельных накопителей. Так уже в нынешнем году компания планирует вывести на рынок HDD объемом 20 ТБ, в котором найдут применение технологии заполнения гелием, черепичный принцип записи (Shingled Recording) и вспомогательный нагрев (EAMR). Что же касается SSD, то емкость решений корпоративного класса должна достигнуть 30,72 TB. При этом ежегодный рост сегмента жестких дисков класса enterprise до 2023 г будет составлять 34%, а для SSD для дата-центров этот показатель равен 49%.

В своем выступлении эксперт Western Digital также остановился на платформах хранения Ultrastar Data60, рассчитанной на 60 отсеков, и Ultrastar Data102, располагающей 102 отсеками. Они нацеливаются на комплексные решения для накопления больших объемов информации, таких как системы видео-наблюдения, поскольку их объем может быть равен 1,4 ПБ. При этом достигается наименьшая удельная стоимость хранения данных.

Александр Хомутов рассказал о применении аппаратных ключей аутентификации в облачных средах

Еще одна не теряющая из года в год своей актуальности тема – облачные платформы. На этот раз в посвященный ей блок вошли две презентации. Открывший эту тему Артем Коханевич, CEO компании GigaCloud, поделился достижениями и планами. Он сообщил, что у нее в настоящее время насчитывается свыше 1 тыс. клиентов и более 150 партнеров. И поскольку в течение 2019 года бизнес удвоился, то доля GigaCloud им оценивается в 12-14%. Главным же современным трендом в этом направлении является многооблачность, поэтому компания взяла его на вооружение.

По словам выступающего, клиенты стали более требовательными к параметрам облачной платформы, что заставило запустить новый кластер на базе серверов Lenovo с использованием процессоров Intel Xeon Gold 6240 второго поколения. Кроме того, в этом кластере применяются СХД класса all-flash с производительностью до 20000 IOPS.

На крупных клиентов нацелено новое решение – Pro Cloud, которое представляет собой физически изолированную инфраструктуру с виртуализацией и сетевым стеком. По словам Артема Коханевича, это своеобразный конструктор из стандартных блоков, который позволяет создавать платформу, оптимизированную для широкого спектра нагрузок. Ее размещение возможно как в дата-центрах GigaCenter и BeMobile, так и в собственном ЦОД заказчика.

На стенде Western Digital демонстрировался СХД Ultrastar Data102, располагающий 102 отсеками для накопителей

Еще одно нововведение GigaCloud – применение технологии OpenStack, которая может оказаться полезной при внедрении новых сервисов. Примером успешного проекта на этой платформе стало облачное решение для сервиса oll.tv, которое позволило улучшить его масштабирование.

Многооблачная технология стала темой выступления и Данила Белова, директора по развитию Ucloud. Он привел статистику, согласно которой 98% компаний планируют реализовать этот подход в ближайшие три года, а в 59% он уже активно используется. Причем 66% компаний с мультиоблачной инфраструктурой отметили снижение операционных затрат.

Этот облачный оператор также построил новую платформу. Примечательно, что она базируется на процессорах AMD EPYC. Такой выбор объясняется ощутимым снижением производительности систем на базе Intel после внесения в них всех необходимых заплаток безопасности. В этой облачной среде предоставляются виртуальные машины с максимальным размером до 72 ядер и 760 ГБ ОЗУ. Производительность СХД класса all-flash NVMe достигает 3 млн IOPS.

Экспозиция ELKO знакомила с накопителями Seagate и решениями Aruba

Сетевой блок презентаций также охватил широкий спектр тем, но мы остановимся лишь на наиболее актуальных. Так Станислав Петров, менеджер EnGenius в Украине и странах СНГ, познакомил с линейкой управляемых точек доступа Cloud. В нее уже входят устройства с поддержкой спецификации 802.11ax, доступные как в потолочном, так и в уличном исполнении. Для создания комплексного решения производитель предлагает также свои PoE-коммутаторы и мобильное приложение с возможностью регистрации в облаке компании, где доступен и бесплатный сервис.

Ольга Тисячнюк, менеджер проектов Synergia SE, рассказала о технологических тенденциях развития и мониторинге кабельной инфраструктуры для ЦОД. Так в ближайшей перспективе в локальных сетях офисов будет доминировать технология 10GBase-T, тогда как 40GBase-X нацеливается на уровень доступа к ЦОД, а в их ядре будет использоваться 100GBase-X. В двух последних случаях рекомендуется комбинация модулей кат.8.1./s и кабеля кат. 8.2. S/FTP. Для организации кабельных подключений R&M предлагает платформу Netscale, которая отличается повышенной плотностью, где в форм-факторе 1U может располагаться до 120 портов. А мониторинг выполняется с помощью решения R&MinteliPhy, доступного как в локальном варианте, так и посредством SaaS. Среди его преимуществ – полный мониторинг в режиме реального времени, обеспечение автоматизации процессов и централизация данных.

А завершим рассказ о сетевом блоке презентацией Олега Бугрима, менеджера компании «СвязьКомплект», который познакомил с анализаторами AirScout. Они предназначаются как для развертывания новых, так и для анализа работы существующих сетей Wi-Fi. В этой линейке стоит отметить решение GigaCheck, которое позволяет проверить не только характеристики Wi-Fi, но проводное Ethernet-соединение на скоростях до 1 Гбит/c в обоих направлениях – upload и download. При этом определяется загруженность канала, а также уровень шумов и соотношение сигнал/шум.

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