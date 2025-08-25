Більше 124 млн складаних OLED-дисплеїв: Apple стане ключовим каталізатором сегменту до 2032 р.

25 августа 2025 г., 14:25

Згідно з останнім дослідженням Omdia, глобальні постачання складаних OLED-дисплеїв до 2032 року, як очікується, досягнуть 124,6 мільйона одиниць. Це становитиме 8,6% від загального ринку OLED-дисплеїв.





Попри те, що у 2024 році ринок зріс на 6,5% порівняно з минулим роком (до 23,1 млн одиниць) завдяки запуску понад 20 нових складаних моделей, у 2025 році прогнозується скромніше зростання — лише на 1,6% (до 23,5 млн одиниць). Це пов'язано з жорсткою конкуренцією між брендами, зосередженою на розробці максимально тонких пристроїв.





Починаючи з 2019 року, коли з'явилася ця категорія пристроїв, вона зіткнулася з низкою проблем, які обмежують масове впровадження: висока ціна та відсутність переконливих переваг над традиційними смартфонами-моноблоками.





Як пояснює Джеррі Канг (Jerry Kang), керівник практики в Omdia, постачальники дисплеїв систематично долають ці виклики, зменшуючи товщину всього складаного дисплейного модуля. "Після більш ніж шести років виробничого досвіду, постачальники оптимізували ключові компоненти, такі як ультратонке скло та підтримувальні плівки. Це не лише дозволяє створювати елегантніші дизайни, але й підвищує довговічність, що прямо вирішує основні моменти споживчого опору", — зазначив експерт.





Omdia визначає потенційний вихід Apple на ринок складаних пристроїв, який очікується у 2026 році, як головний каталізатор наступної фази значного зростання. Джеррі Канг вважає, що поява складаного iPhone "фундаментально підтвердить життєздатність складаної категорії та запалить попит далеко за межами нинішньої екосистеми Android", що і стане ключовим переломним моментом, який прогнозується для зростання після 2026 року.

