Більш ніж вдічі зросла кількість кібератак на сектор безпеки та оборони у I півріччі

23 сентября 2024 г., 14:25

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Фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підготували аналітичний звіт щодо російських кібероперацій за перше півріччя 2024 року. Цей звіт ґрунтується на всебічному аналізі кіберзагроз, виявлених в період з січня по червень, та розкриває нові тенденції в поведінці ворожих хакерів. Його результати є важливими для розуміння сучасних кіберзагроз та розробки ефективних стратегій протидії.

Серед тенденцій першої половини року – значне зростання кількості кібератак на урядові організації та місцеві органи влади. Кількість опрацьованих кіберінцидентів, націлених на сектор безпеки та оборони, а також на енергетичний сектор, зросла більше ніж вдвічі.

Ворог намагається будь-якими засобами викрасти необхідну їм інформацію, тому українські військові та державні органи залишаються під прицілом ворожих хакерів.

Основними інструментами кібершпигунства є фішинг та інфікування шкідливим програмним забезпеченням. Основним засобом кіберзахисту від таких атак є постійне підвищення обізнаності з основними правилами кібергігієни та актуальними кіберзагрозами.

Інший напрямок ворога – намагання дестабілізувати ситуацію в Україні. Для знищення цивільної критичної інфраструктури застосовуються не лише кінетичні, а й деструктивні кібератаки, які дешевші, ніж запуск балістичної ракети, але також можуть призвести до руйнівних наслідків.

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