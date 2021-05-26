Best of Business AI 2021 — некоторые уроки трансформации бизнеса с помощью ИИ

26 мая 2021 г., 13:46

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Два года назад Microsoft создала бизнес-школу AI Business School, чтобы предоставить тем, кто занимает ключевые посты в разных отраслях, рекомендации по стратегии, культуре, ответственности и другим важным вопросам, связанным с внедрением технологий ИИ.

Недавно на был создан специальный ресурс Best of Business AI 2021, который посвящен примерам того, как выглядит комплексная стратегия и ее реализация в масштабах всей организации для создания ценности и развития бизнеса с помощью цифровой трансформации.

Компании, успешно внедряющие ИИ, понимают, что участвовать в работе должны не только технические специалисты и руководство. Они беседуют с сотрудниками, чтобы понять, какую выгоду и какие последствия влекут новшества для каждой части предприятия. Например, компания Outokumpu с самого начала подключала всех своих сотрудников и сейчас дает им доступ к данным и моделям ИИ, помогающим принимать оптимальные решения в повседневной работе.

ИИ способен помочь в решении сложных задач, но он также может открыть новые возможности для роста и успеха. Так компания HOCHTIEF монетизирует свой новый опыт в области ИИ, предлагая клиентам приложения на основе ИИ как сервис.

При внедрении ИИ выберите стратегическую отправную точку, начните с поиска подходящего варианта использования ИИ, а затем убедитесь, что регулярно делитесь своими результатами. На выставке CES 2019 компания Bell использовала технологию дополненной реальности, чтобы продемонстрировать свой взгляд на искусственный интеллект и то, как он может трансформировать бизнес и отрасль. Эта демонстрация вызвала оживление внутри компании и в технологическом сообществе, и компания использовала этот импульс для планомерного продвижения к своим большим целям. «Многократно повторяющиеся, инкрементные доказательства концепции, демонстрирующие что-то каждые три-шесть месяцев, — лучший способ получить и сохранить поддержку со стороны высшего руководства», отмечает Мэтт Холви, старший менеджер по интеллектуальным системам Bell.

Каждый сотрудник ценен для вашей организации своим опытом. Предоставьте людям возможность взаимодействовать, вводить новшества и создавать творческие решения, используя ИИ. Например, в Mondelēz International эксперты по искусственному интеллекту и эксперты по продуктам объединились для достижения максимального эффекта. «С одной стороны, у нас есть эксперты в области науки о данных, моделирования и симуляции. С другой стороны, в наших производственных отделах есть специалисты по печенью, шоколаду, жевательной резинке и конфетам. Ни одна из сторон в совершенстве не знает работу другой. Поэтому они понимают, что не могут работать изолированно, ведь тогда никто из них не добьется успеха», комментирует Роб Харгроув, исполнительный вице-президент Mondelēz International по исследованиям, разработкам и обеспечению качества.

Как и в случае с любыми значительными технологическими инновациями, использование ИИ может иметь непредвиденные последствия, включая проблемы с конфиденциальностью и безопасностью. Внедрение принципов, методов и инструментов управления поможет вашей организации прогнозировать и снижать любые риски и быть уверенными, что конечный результат соответствует вашим ценностям. В AXA создание инструментов и методов управления было не просто правильным решением, но и помогло компании узнать больше о своем бизнесе и о том, как лучше всего помочь клиентам. «Наша ответственность заключается в том, чтобы правильно управлять данными, которыми клиент хочет поделиться с нами», — отмечает Джером Лафон, глава подразделения AXA, занимающегося подключенными машинами, данными и технологическими инновациями.

Ответственное внедрение ИИ часто требует сотрудничества с другими компаниями, взаимодействия с конечными пользователями и координации с общественными организациями. Ищите совета у других — и используйте то, чему вы научились, чтобы помочь там, где это возможно.

Очевидно, нельзя решить все проблемы сразу, поэтому нужно расставлять приоритеты в том числе и при внедрении ИИ - изучите затраты и выгоду, а затем определите, как именно будет выглядеть успех. Вы, вслед за CSIRO, вероятнее всего обнаружите, что ИИ нужен везде, но важно тщательно выбирать место приложения усилий, чтобы ваша работа имела реальную ценность.

Хорошие идеи могут прийти откуда угодно, поэтому подход Grab по принципу «ИИ повсюду» оказался таким успешным. В этой организации нетехнические сотрудники работают со специалистами, чтобы превратить идеи в решения. «Когда люди понимают, что именно вы пытаетесь сделать с помощью ИИ, вы действительно раскрываете его ценность», замечает Вуи Нгиап Фу, руководитель технологического отдела Grab.

Заставьте свои данные работать — это важно. Данные могут использоваться неожиданными способами, помогая расширять и масштабировать ваш опыт.

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