Baidu представила чат-бота Ernie 4.0 Turbo

1 июля 2024 г., 13:25

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Китайський пошуковий гігант Baidu представив оновлену версію своєї моделі штучного інтелекту під назвою Ernie 4.0 Turbo і заявив, що сьогодні генеративний чат-бот зі штучним інтелектом має 300 мільйонів користувачів.



Компанія випустила цю модель, щоб зберегти свої позиції на конкурентному китайському ринку штучного інтелекту, як значне оновлення моделі Ernie 4.0, яку компанія запустила в жовтні. Модель базується на розробленій Baidu великій мовній моделі під назвою ERNIE, або «Покращене представлення через інтеграцію знань» (Enhanced Representation through Knowledge Integration).



Як повідомляє Reuters, мобільна версія чат-бота зібрала мільйон користувачів протягом одного дня після релізу, 100 мільйонів клієнтів до кінця 2023 року, а зараз - вже 300 мільйонів користувачів з моменту запуску, заявив головний технічний директор компанії Ван Хайфенг (Van Haifeng) на корпоративному заході.



Компанія заявила, що Ernie 4.0 Turbo пропонує значно розширені можливості в порівнянні з Ernie 4, з більш швидкою реакцією і розширеними можливостями міркувань. Зазначається, що незабаром рішення буде доступно для споживачів, як у вигляді додатка та у веб-версії, а також через інтерфейс прикладного програмування для розробників.



Окрім представлення оновленої моделі АІ, Baidu запустила PaddlePaddle 3.0, платформу для глибокого навчання АІ. Нова платформа надає розробникам такі технології, як паралельна обробка, оптимізація компілятора, крос-апаратна сумісність для надвеликомасштабних моделей та інтеграція для навчання і висновків.



Baidu заявила, що наразі платформу використовують понад 14 мільйонів розробників і 370 000 підприємств.



Ця новина з’явилася незабаром після того, як OpenAI оголосила на цьому тижні, що планує заблокувати доступ до свого API з материкового Китаю. Хоча ChatGPT недоступний в Китаї, розробники все ще можуть отримати доступ до його API з Китаю. Однак майже тиждень компанія розіслала попереджувальні листи про те, що цей доступ буде закритий з непідтримуваних регіонів, починаючи з 9 липня. «Ми робимо додаткові кроки, щоб заблокувати трафік API з регіонів, де ми не підтримуємо доступ до послуг OpenAI», - відзначив представник OpenAI в заяві Reuters.



Це обмеження зробить китайські продукти генеративного АІ, включаючи екосистему Ernie AI від Baidu, більш важливими для місцевих розробників для своїх продуктів. У відповідь на заяву OpenAI, Baidu, Alibaba Group та кілька інших китайських технологічних компаній, що розробляють моделі АІ, розпочали кампанії із залучення розробників.



Хмарна компанія Baidu оголосила, що користувачі послуг OpenAI отримають додаткові токени для моделі Ernie 3.5 за використання API OpenAI, щоб допомогти їм провести міграцію.

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