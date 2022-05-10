10 мая 2022 г., 14:05

+22

голоса Tweet

Після скасування угоди про покупку Arm компанією Nvidia якось не звертав особливої уваги на події в Arm China, а там є за чим поспостерігати. Минулого тижня чиновники провінції Шенчжень поступилися і, нарешті, зареєстрували зміни в реєстраційних даних компанії, прибравши звідти ім'я Аллена Ву, який відмовлявся покинути пост CEO, і зареєструвавши нову печатку компанії.

Щоправда, цього виявилося замало – офіс компанії новому CEO довелося брати штурмом за участю поліції. Після затримання кількох охоронців з'ясувалося, що офіс порожній, оскільки Ву перевів усю компанію на віддалений режим роботи та вимагає узгоджувати з ним усі вказівки чи вимоги щодо надання інформації. Так тривало до п'ятниці, коли один із сисадмінів «зрадив» його та розблокував пошту, щоб листи нового CEO могли доходити до персоналу. Одночасно було вимкнено спеціальний сайт, який публікував заяви про те, як група міжнародних корпорацій прагне знищити яскравого представника економіки сучасного Китаю.

Скільки це ще триватиме, сказати складно – Аллен Ву протягом кількох років вибудовував компанію під себе, звільняючи нелояльних. Але і SoftBank відступати вже не може – не вдалося продати, так треба хоча б на IPO компанію вивести, а без ключового елемента на одному з найбільших ринків зробити це не вийде.

Багатостраждальна Arm China

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист