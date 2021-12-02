AWS запустила новые экземпляры EC2 на чипах Graviton2 и AMD Epyc 3rd Gen

2 декабря 2021 г., 16:35

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На этой неделе Amazon Web Services заявила, что делает общедоступным новый набор инстансов EC2, предназначенных для рабочих нагрузок на базе графических процессоров. Помимо разработанного Amazon чипа Graviton2, инстансы Amazon EC2 G5g оснащены графическими процессорами Nvidia T4G Tensor Core.

AWS выделила несколько рабочих нагрузок, для которых оптимально использование EC2 G5g. Для игр на Android эти инстансы обеспечивают снижение стоимости потоковой трансляции на 30% по сравнению с экземплярами с x86, кроме того они являются самым экономичным вариантом для рендеринга графики и отлично подходят для моделей машинного обучения, требовательных к мощности процессора или использующих ИИ-библиотеки Nvidia.

Эти облачные экземпляры совместимы с многими библиотеками графики и машинного обучения на Linux, включая NVENC, NVDEC, nvJPEG, OpenGL, Vulkan, CUDA, CuDNN, CuBLAS, и TensorRT.

Общедоступность G5g в тарифных вариантах On-Demand, Spot, Savings Plan и Reserved в настоящее время распространяется на регионы US East (Северная Виргиния), US West (Орегон) и Asia-Pacific (Сеул, Сингапур и Токио).

Одновременно, Amazon анонсировала AWS Graviton Ready, программу проверки работы партнёрского ПО с Graviton, для обеспечения клиентам единообразного опыта на всех используемых ими типах экземпляров.

Ещё одним новым расширением облачного ассортимента AWS стали инстансы EC2 M6a с процессорами AMD Epyc 3-го поколения, работающими на частоте до 3,6 ГГц. M6a хорошо подходят для вычислительных сценариев общего назначения, таких как веб-серверы, серверы приложений и небольшие хранилища данных.

По сравнению с предыдущим поколением — M5a, новые инстансы могут обеспечить лучшее (на 35%) соотношение цены к производительности. Кроме того, для M6a доступна более мощная конфигурация, 48xlarge — до 192 vCPU и 768 GiB памяти, и Elastic Fabric Adapter (EFA) — для высокопроизводительных вычислений (HPC), обработки видео и других рабочих нагрузок, для которых критичны низкая задержка и хорошая масштабируемость межузловых коммуникаций.

M6a десяти размеров в вариантах On-Demand, Spot, Reserved или как часть Savings Plan доступны в трёх регионах AWS: US East (Северная Виргиния), US West (Орегон) и Europe (Ирландия).

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