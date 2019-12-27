AWS Re:Invent 2019 — все важные анонсы. Часть вторая

27 декабря 2019 г., 14:15

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Итак, вернемся к теме Re:Invent 2019. Во второй части, как и было обещано, основное внимание уделим программной части и разнообразным сервисам.

Из последних было анонсировано существенное развитие SageMaker — управляемого сервиса по анализу данных и развертыванию моделей машинного обучения. Теперь это полностью интегрированное решение с веб-средой разработки, инструментами диагностики и траблшутинга и визуализации, а также полной автоматизации тестируемых моделей на каждом этапе. Отличное развитие прекрасного сервиса, который действительно может облегчить работу за счёт интеграции всех основных фреймворков доступных на рынке и получения готового решения.

Другой многообещающий сервис, построенный с использованием ИИ — CodeGuru и анализирующий исходный код на предмет соответствия наилучшим практикам внутри Amazon, а заодно и проверяющий скорость его исполнения (благодаря функции профилировщика). Мне не совсем ясно, где тут реальное применение ИИ, а где хайп вокруг модных технологий.

NoSQL базы данных прочно заняли свое место на рынке. Год назад был представлен сервис СУБД API совместимый с MongoDB, а сейчас дело дошло и до Cassandra. Плюсом управляемых баз данных, безусловно, является отсутствие лишней нагрузки на администраторов и скорость развертывания. Причём в отличие от прошлогоднего анонса новый релиз является безсерверным решением.

Уже несколько лет происходит тихая революция, связанная с сетями. В деталях о причинах этого планирую рассказать отдельно, сейчас же остановимся на шагах, предпринимаемых AWS. Ранее был представлен набор сервисов, связанных с облегчением управления сетями и связностью VPC в разных регионах. На Re:Invent было анонсировано, что AWS Transit Gateway будет поддерживать пиринг VPC между регионами и, что особенно важно, multicast. Стоит отметить что ранее в AWS была почти религиозная борьба с multicast трафиком, и официальная позиция состояла в том, что это поддерживаться не будет никогда. В отличие от Flash vs Apple в этой битве выиграл multicast.

Весь сетевой трафик внутри VPC теперь может быть отправлен на специальный ENI подключенный к инстансу с IDS/IPS решением для анализа трафика. Теперь нет необходимости пересылать весь трафик из AWS что существенно должны сократить траты пользователей.

Также в области безопасности было представлено два новых сервиса — Detective и Fraud Detector. Второй, хоть и более узкоспециализированный сервис, призван решить насущную проблему фрода в интернете. Благо у Amazon многолетний опыт борьбы в этой сфере, и они готовы помогать своим заказчикам решать вопросы, связанные с этой специфической темой. Detective же анализирует логи и сетевую активность на предмет подозрительной или аномальной активности и позволяет найти корневую причину связанных проблем. Теперь у AWS целая плеяда решений для безопасности образующая вертикальный стек, из набора разнородных кубиков.

Обилие сервисов и слабое развитие инструментов управления и контроля привели к тому, что последние года три AWS развивает инструменты оптимизации и контроля трат. При этом новые сервисы вполне успешно могут использоваться для upsell существующих. Так, например, Compute Optimizer использует метрики и данные из CloudWatch и помогает подбирать правильные типы инстансов и необходимый размер.

А для архитекторов и инженеров будет полезен Amazon Builders’ Library — сложно сказать какой подход к предоставлению информации о лучших практиках и стандартизированных решениях, используемых разными заказчиками.

Ключевой доклад третьего дня от Вернера Фогеля, CTO AWS, не выделялся какими-то громкими анонсами не упомянутыми выше или особенно интересными мыслями, и в целом в общем виде повторял предыдущие доклады. Тем не менее, необходимо отметить что Фогель, остается отличным докладчиком, который умеет держать аудиторию.

Из историй успеха отдельно хочется отметить индустриальное облако Volkswagen. Эта огромная корпорация выбрала именно AWS, а не Microsoft как своего облачного провайдера, а CIO группы презентовал амбициозное глобальное видение по трансформации всех процессов компании с помощью современных подходов и технологий, включая IoT, машинное обучение и пр. Это может стать таким же примерным заказчиком как в начале нулевых был Netflix.

Венцом мероприятия, конечно же, является анонс сервиса по квантовым вычислениям. Событие, невероятно обласканное профильной прессой, в целом осталось мало освещено с технической точки зрения. На данный момент доступны три вида устройств: сверхпроводящие устройства на основе вентилей Rigetti, сверхпроводящие устройства по технологии квантового отжига D-Wave и устройства на ионных ловушках IonQ. Для всех типов устройств предоставляется единый API абстрагирующий разницу в таковых у каждого решения. Для отладки и тестирования предоставляется возможность симуляции на кластере машин EC2.

Ну а так как квантовые вычисления тема новая и многие вещи требуют изучения и обработки Amazon запустили Quantum Solutions Lab для исследовательскими данными и поиска новых областей для запуска приложений.

Ну и, наконец, лично мне непонятный сервис, целью которого является то ли курьёз то ли привлечение внимания. Предыдущие годы эту задачу выполняли DeepRacer и DeepLense позволяющий создавать автономные машинки и анализировать видео. Представленный же DeepComposer позволяет создавать музыку из небольшого набора семплов используя генеративные алгоритмы ИИ. Хотя при более глубоком анализе цели и задачи становятся яснее, но об этом как-нибудь отдельно.

В целом, мероприятие шаг за шагом превращается из сугубо технического с обилием разной технологической информации и огромного количества анонсов в некое шоу, привлекающее внимание более широкой аудитории. Каждый ключевой доклад оформлен в своём стиле: сначала был комментатор с матча, так как Питер Де Сантис был одет как игрок в американский футбол, доклад Энди Джесси предварял официальный репортаж, ну а Вернеру Фогелю, который всегда выступает в футболках, какие-то дизайнеры делали питч своих футболок.

Объём сервисов и видов серверов уже достиг некоего критического предела, поддерживать инновации на старом уровне и невозможно и сложно, так что приходится искать новые подходы и варианты. В данном случае опять приходится приводить аналогию с Apple, презентации которой по мнению многих «старожилов» считаются уже не такими крутыми и интригующими, как это было ранее.

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