Автоматизація позбавить роботи тисячі рекламістів Google

28 декабря 2023 г., 17:45

Google планує реструктуризувати свій підрозділ з продажу реклами, який складається з 30 тисяч співробітників. Ймовірно, це призведе до скорочення низки позицій – з огляду на те, що основною функцією цих працівників є робота з великими клієнтами та пропозиція нових форматів реклами, а щонайменше друге постійно досягається новими технологіями, які дають змогу показувати рекламу більше та більшій кількості користувачів.

Крім цього, Google вже пробує переміщати співробітників, які працюють з великими клієнтами, на роботу з середніми та малими рекламодавцями – це ефективніше з точки зору прибутку на співробітника.

Хочеться, звісно, прокоментувати в дусі «Ось так ми дізналися, що в Google рекламою займаються живі люди». Але треба визнати, що у цій частині Google живих людей було видно і раніше. Ось коли з новин про скорочення ми дізнаємося, що в Google увесь цей час була служба підтримки – ось тоді-то ми й здивуємося.

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