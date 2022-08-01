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Sergey Petrenko

Автомагнітола Spotify не злетіла

1 августа 2022 г., 18:25
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На останній тиждень припала велика кількість квартальних звітів публічних компаній. Окремо хочеться зупинитися на результатах Spotify. Компанія прямо злетіла у другій чверті, додавши 19 млн активних передплатників, що склало приріст у 14% за три місяці. Щоправда, вона все ще збиткова – при обсязі продажів у 2,9 млрд дол. збиток становив 197 млн дол.

Хоча Spotify прогнозувала уповільнення зростання через звільнення з російського ринку, але реальність перевершила її прогнози.

А ось Car Thing, пристрій для прослуховування в автомобілі, який був запущений цього кварталу, довелося згорнути. Посилаються на проблеми постачання, але згадують і попит, що, як на мене, стало основним – просто не полетіло. Це, до речі, мабуть, найшвидший приклад того, як закривається не сервіс, а фізичний пристрій. Одне з двох – або Spotify якось дуже швидко все роблять, або – набагато ймовірніше, – попит виявився приголомшливо низьким. Втім, купити те, що залишилося, цілком можливо, причому навіть зі знижками майже 50% – прямо на сайті пропонується заплатити 49,99 дол. при початковій вартості 89,99.

Автомагнітола Spotify не злетіла

Автомагнітола Spotify не злетіла

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