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Аудитория платформы взаимодействия Microsoft Viva за год превысила 10 млн. ежемесячных активных пользователей

14 февраля 2022 г., 15:15
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Аудитория платформы взаимодействия Microsoft Viva за год превысила 10 млн. ежемесячных активных пользователей

Пандемия коренным образом изменила подходы к организации работы. Чтобы помочь организациям разных масштабов ускорить эту трансформацию и эффективно использовать возможности гибридной работы, год назад Microsoft представила Viva, платформу для взаимодействия с сотрудниками (employee experience platform, EXP).

За минувший год Viva набрала более 10 млн. ежемесячных активных пользователей. Более 1000 коммерческих клиентов, используют Microsoft Viva для улучшения условий работы сотрудников – от содействия росту и благополучию в цифровом офисе до создания культуры взаимодействия для работников первой линии.

За прошедший год Viva Connections, Viva Insights, Viva Topics и Viva Learning стали общедоступными. Позже в нынешнем году пользователи Viva смогут также воспользоваться новым сервисом для оценки целей и ключевых результатов (objective and key results, OKR), что стало возможным благодаря приобретению компании Ally.io.

Чтобы помочь клиентам получить максимальную отдачу от Viva, Microsoft привлекла к созданию решений для платформы более 200 партнеров, включая международные компании, такие как Accenture/Avanade, EY, KPMG, PwC и Tata Consultancy Services, и обучила более 5000 индивидуальных партнеров – бизнес-консультантов и технических архитекторов. В перспективе планируется наращивать потенциал и возможности партнеров Viva.

Microsoft Viva – открытая и расширяемая платформа, которая интегрируется с существующими системами управления персоналом, управления обучением, поставщиками контента и рабочими процессами сотрудников и улучшает их.

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