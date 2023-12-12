Atlassian презентував широку доступність можливостей генеративного AI у своїх продуктах

12 декабря 2023 г., 11:35

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Компанія Atlassian оголосила про те, що відкриває доступ до сервісів штучного інтелекту у своїй флагманській лінійці програмного забезпечення для спільної роботи.



Нагадаємо, що у квітні компанія оголосила про перший набір послуг в рамках Atlassian Intelligence, запущеного на той час у бета-режимі і розробленого на основі власних моделей штучного інтелекту компанії. Вона також використовує GPT-4 від OpenAI.



Зазначається, що пропозиції компанії у сфері штучного інтелекту ґрунтуються на більш ніж 20-річному досвіді використання публічних і клієнтських даних, які можуть бути використані як приватними особами в якості віртуальних агентів, так і великими організаціями, які можуть отримати доступ до своїх інформаційних ресурсів. Причому у спосіб, який вони ніколи не могли раніше.



Генеративний штучний інтелект у Jira дозволить користувачам швидко генерувати в редакторі відповіді клієнтам, які ґрунтуються на наявних фактах. Сервіс також доступний у платформі для командної співпраці Confluence, що дозволяє командам швидко входити в курс справ щодо проектів, узагальнюючи документи та ставлячи запитання штучному інтелекту.



За словами представників компанії, вже 10% клієнтів Atlassian використовують нові послуги зі штучним інтелектом. Потужні можливості узагальнення дозволяють керівництву компаній, наприклад, швидко отримувати висновки високого рівня, заощаджуючи години на читання звітів, усуваючи необхідність занурюватися в деталі, щоб отримати інсайти.



Доступ до інформації з величезних масивів корпоративних даних не менш важливий для компаній. Atlassian оголосив про запуск підказок природною мовою для Jira Query Language, які дозволять користувачам глибше аналізувати дані та швидко виявляти відстежувати проблеми в системі.



Завдяки пошуку на природній мові для SQL, нетехнічні команди можуть отримати доступ до інсайтів і ставити питання через Atlassian Analytics, щоб дослідити ідеї та візуалізувати важливі бізнес-метрики. Це означає, що менеджер може задати питання про бізнес-тенденції, тенденції підтримки клієнтів або здоров'я команди.

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