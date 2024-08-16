ASUS ProArt P16 – перший ноутбук із процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370

16 августа 2024 г., 12:35

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Компанія «ASUS Україна» оголосила про початок передзамовлення на ProArt P16, потужний та елегантний 16-дюймовий ноутбук для творчості з підтримкою технологій штучного інтелекту.



ProArt P16 – це потужний пристрій у тонкому (14,9 мм) і легкому (1,85 кг) корпусі, що відкриває можливості для творчих професіоналів. Він успішно пройшов випробування за військовими стандартами надійності, які підтверджують його придатність для використання будь-де, як у приміщенні, так і в дорозі.



Ноутбук оснащено відеокартою серії GeForce RTX 40 для ноутбуків, яка демонструє відмінні результати при обробці графічного контенту й завданнях штучного інтелекту (ШІ) з продуктивністю, що досягає 321 TOPS. До цієї потужності додаються 50 TOPS продуктивності для ШІ від центрального процесора AMD Ryzen AI 9 HX 370. Завдяки вдосконаленій системі охолодження для досягнення максимальної продуктивності, оперативній пам'яті LPDDR5X обсягом до 64 ГБ і твердотілому накопичувачу PCIe 4.0 місткістю до 4 ТБ, ProArt P16 впорається з вимогливими до ресурсів завданнями. Його сенсорний OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю 4K відзначається високою точністю відтворення кольорів, а повний набір інтерфейсів дозволяє підключати будь-яку периферію.



Пропонуючи широкі можливості для творчості, доповнені функціями на основі штучного інтелекту, як-от ексклюзивні застосунки StoryCube і MuseTree, а також спеціальний контролер ASUS DialPad, окрему клавішу Copilot і акумулятор місткістю 90 Вт, ProArt P16 може перетворити будь-яке робоче місце на повноцінну творчу студію.



ProArt P16 пропонує колекцію креативних програм із вбудованими ШІ-функціями, які допоможуть користувачеві творити з більшою легкістю: від малювання першого нарису до отримання остаточного результату.



StoryCube – це інтелектуальний, зручний і потужний засіб для керування всіма цифровими активами. Його ШІ-помічник спростить сортування, редагування й експорт необроблених матеріалів і керування ними. MuseTree швидко й зручно перетворить ескізи та ідеї на зображення за допомогою простого інтерфейсу. Малюнки будуть завжди впорядковані й збережені для легкого доступу.



ProArt Creator Hub – це персональний портал, на якому користувачі можуть стежити за станом пристрою, налаштовувати його параметри та оптимізувати свій творчий процес. Користувачі зможуть точно налаштувати профілі вентиляторів для встановлення оптимального режиму охолодження, отримувати доступ до інструментів калібрування кольору за допомогою функції Color Control, а також підвищувати ефективність робочих процесів і керувати продуктивністю завдяки функціям WorkSmart і Performance Optimization.



ASUS DialPad – апаратний контролер, що дозволяє з великою зручністю й точністю взаємодіяти з професійними програмами для творчої роботи. З ним можна змінювати розмір пензля або швидко скасовувати дії, що допомагає полегшити творчий процес. Він дозволяє налаштувати все на власний смак і працює з багатьма програмами. Клавіатура ноутбука пропонує окрему клавішу Copilot для миттєвого доступу до ШІ-інструментів Windows.



Завдяки новітньому 12-ядерному процесору AMD Ryzen AI 9 HX 370, ProArt P16 із професійною легкістю впорається навіть зі складнішими завданнями.



Процесор містить блок NPU з продуктивністю 50 TOPS, який також має високу енергоефективність під час роботи з ШІ. Завдяки блискавичній тактовій частоті, багатоядерності та високопродуктивній графічній підсистемі цей процесор забезпечує роботу з такими завданнями, як 3D-моделювання, рендеринг і візуалізація в реальному часі. Потужній і водночас тонкий та легкий ноутбук із вбудованими ШІ-інструментами дає змогу користувачам зосередитися на контенті, а не на рутині. Водночас швидкісна оперативна пам’ять LPDDR5X обсягом до 64 гігабайтів і SSD-накопичувач PCIe 4.0 місткістю до 4 терабайтів скорочують час завантаження робочих матеріалів, перетворюючи проєкти на шедеври, де б ви не були.



Технологія охолодження ProArt P16 Ambient Cooling забезпечує максимальну продуктивність із мінімальним рівнем шуму (< 25 дБ) у режимі користувача. Якщо ж потрібна максимальна продуктивність, до послуг технологія Tri-Fan, яка ефективно розсіює тепло внаслідок увімкнення додаткового вентилятора, а рідкометалевий термоінтерфейс ще більше підвищує ефективність охолодження.



За яскраве зображення з точними кольорами на сенсорному OLED-дисплеї ASUS Lumina з роздільною здатністю 4K і співвідношенням сторін 16:10 відповідає відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків з продуктивністю ШІ до 321 TOPS. Оптимізація робочих процесів за допомогою ШІ: від додавання нюансів тіней до створення складних світлових ефектів і генерування зображень, збагатить роботи новими реалістичними деталями й чіткістю. Прискорення кодування 4K-відео й створення відеоефектів за допомогою ресурсів графічного процесора забезпечує плавний рендеринг, відтворення й редагування матеріалу в реальному часі для потреб відеомонтажу та 3D-дизайну, а комфортний для очей дисплей гарантує задоволення навіть від найтриваліших робочих сеансів.



Новий логотип ProArt надає пристрою чистого й елегантного вигляду, а анодоване чорне покриття (Nano Black) з мікропористою структурою мінімізує відблиски, забезпечуючи стильний вигляд за будь-якого освітлення. Дизайн ноутбука натхненний точністю професійних фото- та відеокамер, а вертикальні смужки на шарнірах нагадують деталі дизайну камер класу hi-end. Щоб ноутбук завжди виглядав бездоганно, його покриття має особливий хімічний склад, стійкий до появи плям і слідів від пальців.



Новинка пропонує комплект сучасних інтерфейсів, до якого входять порти HDMI 2.1 FRL, USB 3.2 Gen 2 Type-A і Type-C. Особливо варто відзначити наявність інтерфейсу USB4, який підтримує виведення відеосигналу на зовнішній монітор, прискорене заряджання і передачу даних на швидкості до 40 Гбіт/с. Для карт пам’яті наявний картридер формату SD Express 7.0, а для підключення до бездротової мережі – вбудований адаптер стандарту Wi-Fi 7.



Створений для нових звершень, ProArt P16 перевершує вимоги суворого військового стандарту США MIL-STD 810H: він витримує відносну вологість до 95%, висоту до 4500 м і температуру до –50°C, обіцяючи довговічність і надійність.



Ноутбук ProArt P16 із процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, 64 гігабайтами оперативної пам’яті та SSD 2 ТБ надійде в продаж в Україні у середині серпня за ціною 158999 грн. Попереднє замовлення відкрито в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та в онлайн-магазинах партнерів компанії ASUS в Україні.

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