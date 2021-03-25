ASUS Mini PC PB62 — мини-компьютер для бизнеса

25 марта 2021 г., 13:05

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Компания ASUS представила Mini PC PB62 — мини-компьютер, который нацелен для использования в различных коммерческих сферах, включая электронные информационные панели, точки продаж (POS), киоски и «умные» торговые автоматы.

Мини-компьютер Mini PC PB62 может оснащаться новейшими процессорами Intel Core 11-го поколения мощностью 35 Вт и 65 Вт. Новинка также обладает встроенной поддержкой памяти Intel Optane H20 — технологии, значительно ускоряющей работу с данными, позволяя быстрее получать доступ к часто используемым документам, изображениям, видео и программами, и при этом улучшающей общую производительность системы.

Система позволяет устанавливать оперативную память DDR4 3200 МГц объемом до 64 ГБ, а возможность подключения трех накопителей (SSD M.2 с интерфейсом PCIe® 4.0×4, SSD M.2 с интерфейсом PCIe 3.0×4 и 2,5-дюймового накопителя) подходит для создания быстрой и емкой подсистемы хранения данных для выполнения сложных вычислительных задач.

Mini PC PB62 имеет прочную конструкцию: для устройства заявлена надежность военного уровня. Новинка успешно прошла испытания на соответствие военно-промышленному стандарту США MIL-STD-810H последней версии, которые подтвердили ее пригодность к использованию в средах с экстремальными температурами, на большой высоте и при высокой влажности. Устройство также прошло испытания на прочность при падении и устойчивость к вибрации.

Благодаря компактному размеру и возможности установки с помощью крепления стандарта VESA мини-компьютер Mini PC PB62 подходит для использования в офисах, больницах и торговых помещениях. А теперь, впервые в серии ASUS Mini PC, мини-компьютер доступен в двух цветах — классическом черном и ярком белом. Для предотвращения кражи компьютера и его компонентов можно воспользоваться замком Kensington и навесным замком.

ASUS Mini PC PB62 обеспечивает быстрое и удобное подключение периферийных устройств благодаря четырем портам USB 3.2 Gen 2 Type-A и одному порту USB 3.2 Gen 1 Type-C на передней панели, а также одному порту USB 3.2 Gen 1 и двум портам USB 2.0 на задней панели. Кроме того, конфигурируемый порт позволяет пользователю добавить к компьютеру порт HDMI 2.0, VGA, COM, DisplayPort или LAN для создания нужной конфигурации для любого сценария использования — от информационных табло и точек продаж до киосков и «умных» торговых автоматов. Встроенный беспроводной модуль последней версии с поддержкой стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивает скорость, простоту и стабильность беспроводной передачи данных.

Благодаря встроенному графическому ядру Intel UHD Graphics 630 мини-компьютер Mini PC PB62 поддерживает вывод изображения формата 4K UHD. Оснащенный двумя портами DisplayPort и конфигурируемым портом, мини-компьютер PB62 позволяет расширить рабочее пространство до трех дисплеев.

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