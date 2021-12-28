ASUS делает ставку на бизнес-решения

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Украинское представительство ASUS провело презентацию, посвященную подведению итогов года и представлению компьютеров различных типов, включая ноутбуки, моноблоки и дескотопы, ориентированных на деловую сферу.

Открывший презентацию Валерий Базыленко, директор по развитию бизнеса ASUS в Украине, остановился на итогах 2021 года и сообщил о плане дальнейшей активности компании на локальном рынке. Главным трендом, определившем ситуацию в сегменте компьютеров в нашей стране, стал глобальный дефицит электронных компонентов. По признанию выступающего, ASUS удалось наиболее успешно справляться с преодолением этой проблемы благодаря тому, что ее центральный офис выделял для каждой страны квоты на системы. И еще на этапе планирования их поставок они загодя распределялись между партнерами второго уровня. Таким образом, канал сбыта своевременно снабжался имеющимися в наличии конфигурациями без затоваривания складов дистрибьюторов. В результате такой слаженной работы производитель занял лидирующую позицию в направлении ноутбуков по итогам 2021 г.

Что же до планов, то, по мнению Валерия Базыленко, проблема дефицита компонент должна быть преодолена если не к середине, то к концу 2022 г. Кроме того, компания серьезно нацеливается на расширение своего присутствия в бизнес-сфере. И это намерение подкрепляется расширением линейки решений, оптимизированных для делового применения. Кроме того, в последнее время ASUS усилила свое сервисное направление, предложив премиум-уровень сервиса, включая послепродажное обслуживание, трехлетнюю международную гарантию на устройства с ОС Windows 10/11 Pro, сервисную поддержку через приложение MyASUS и возможность обслуживания на местах для большинства регионов.

Валерий Базыленко: “Канал сбыта своевременно снабжался имеющимися в наличии конфигурациями без затоваривания складов дистрибьюторов. В результате такой слаженной работы ASUS заняла лидирующую позицию в направлении ноутбуков по итогам 2021

Знакомство с бизнес-линейкой компьютеров производителя провел Иван Омельченко, PR-менеджер из киевского офиса ASUS. Он сообщил, что настольные компьютеры и ноутбуки ASUS коммерческой серии отличаются повышенной надежностью, не только отвечая военно-промышленному стандарту армии США MIL-STD 810H, но и превышая его строгие требования.

Топовым в семействе коммерческих ноутбуков ASUS является серия Expertbook B9, где модель B9400 заявлена, как самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-лэптоп. При толщине 14,9 мм его масса составляет 880 г, что достигается благодаря использованию корпуса из магний-литиевого сплава. Среди интересных возможностей этой платформы стоит отметить наличие датчика приближения и инфракрасной камеры, что позволяет оперативно разблокировать систему с помощью распознавания лица.

Анонсированный на мероприятии гибридный компьютер ASUS Expertbook B7 Flip нацеливается на корпоративный рынок. Этот 14-дюймовый ноутбук-трансформер поддерживает открывание дисплея на 360°. При соотношении сторон 16:10 сенсорный экран позволяет ввод с помощью стилуса. Дисплей в этом ноутбуке доступен в вариантах с разрешением Full HD+ и яркостью 500 кд/м2, либо с разрешением QHD+ и яркостью 400 кд/м2.

Стоит также отметить реализацию в новинке интерфейса 5G, хотя в нашу страну такие модификации пока не будут поставляться. В максимальной версии основу аппаратной конфигурации этого устройства составляет процессор Intel Core i7 нового 11-го поколения и до 64 ГБ оперативной памяти.

Поскольку в последнее время в деловой среде большое внимание уделяется качеству видеоконференций, в ExpertBook B7 Flip реализована фирменная технология интеллектуального шумоподавления, а аудиосистема устройства сертифицирована Harman Kardon. При работе вне офиса может оказаться полезной реализованная в новинке технология ASUS Private View для защиты конфиденциальной информации от посторонних глаз. Ее суть заключается в сокращении угла обзора экрана одним нажатием функциональной клавиши.

При ориентировочной цене от 51 999 грн. ноутбук ExpertBook B7 Flip ожидается в начале 2022 года.

На массовых бизнес-пользователей нацелен 13-дюймовый ноутбук ASUS ExpertBook B5, оснащенный новейшим процессором Intel Core 11-го поколения и двумя твердотельными накопителями с поддержкой RAID-массивов. Для этой модели заявлена автономность до 14 часов без подзарядки. В ее оснащении также система интеллектуального шумоподавления и тачпад NumberPad 2.0. Имеются здесь и такие развитые средства информационной безопасности, как сканер отпечатков пальцев и модуль TPM 2.0. В качестве опции эти ультрапортативные устройства могут оснащаться OLED-дисплеями с разрешением Full HD.

Верхняя и нижняя панели ноутбука ExpertBook B5 изготовлены из алюминия, а зона вокруг клавиатуры – из магний-алюминиевого сплава, поэтому его масса составляет 1 кг.

Модели серии ExpertBook B5 предлагают широкий набор портов, включая поддержку нового высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4 (40 Гбит/с, поддержка трех дисплеев формата 4K, ускоренная подзарядка), а также разъемы Type-A и HDMI. Предусмотрена возможность подключения к проводным сетям с индивидуальным MAC-адресом, что удобно для администрирования устройства в рамках корпоративной инфраструктуры.

Ноутбуки ExpertBook B5 доступны на украинском рынке по цене от 39999 грн.

К категории устройств начального уровня относятся ноутбуки семейства ASUS ExpertBook B1, куда входят модели ExpertBook B1400 и B1500. Это новые 14- и 15-дюймовые бизнес-лэптопы для крупных и малых коммерческих предприятий и образовательных учреждений. Новинки в максимальной версии базируются на новейших процессорах Intel Core i7 11-го поколения. Среди их возможностей можно отметить сенсорный цифровой блок NumberPad 2.0 у модели B1400, а также сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, клавиатуру с подсветкой и веб-камеру.

Иван Омельченко представил новые бизнес-ноутбуки ASUS

Подсистема хранения в устройствах серии ExpertBook B1 включает два накопителя для высокой скорости работы с данными и достаточного объема для хранения большой библиотеки файлов. Кроме того, эти устройства позволяют полностью раскрывать дисплей на 180° для совместной работы и обсуждения проектов с коллегами.

Портативные компьютеры серии ExpertBook B1 доступны в украинской рознице по ориентировочной цене от 12999 грн.

Продолжилась презентация знакомством с моноблоком ASUS Zen AiO 24, который оснащается 23,8-дюймовым дисплеем NanoEdge с тонкими рамками, благодаря чему экран занимает 93% площади передней панели. Доступны и конфигурации с сенсорным дисплеем. Он построен на IPS-панели с цветовым охватом 100% sRGB, а для его адаптации под конкретные задачи служит технология ASUS Splendid.

Кроме варианта установки на оригинальную асимметричную подставку этот моноблок позволяет VESA-крепление. В аппаратную платформу входят процессоры до AMD Ryzen 7 и до 32 ГБ оперативной памяти DDR4. Встроенная система хранения включает жесткий диск до 1 ТБ и два PCIe 3.0 SSD до 512 ГБ.

При розничной цене от 20999 грн моноблоки серии ASUS Zen AiO 24 уже имеются в украинской рознице.

Отличительной особенностью моноблока ASUS M3400 является дисплей NanoEdge с диагональю 23,8 дюйма, разрешением Full HD и почти невидимой рамкой толщиной всего 2 мм, благодаря которой на экран приходится 88% площади дипслея. В компьютере используется аудиосистема ASUS SonicMaster, в состав которой входят динамики с фазоинверторами, поддержкой технологии DTS и функции двустороннего интеллектуального шумоподавления.

В аппаратную конфигурацию ASUS M3400 входит процессор AMD Ryzen серии 5700U с графикой Radeon, до 32 ГБ ОЗУ DDR4 3200 Мгц и два накопителя – HDD 2 ТБ и M.2 PCIe SSD 512 ГБ. Производитель продвигает этот моноблочный компьютер для решения практически любых повседневных задач.

Компьютер ASUS M3400 предлагается в украинской рознице по цене от 19299 грн.

На мини-экспозиции были представлены новые ноутбуки и моноблоки для деловой сферы

Десктопы ExpertCenter D5 выпускаются в корпусах Mini Tower или SFF и нацеливаются для различных коммерческих сценариев использования в среде малого бизнеса, поскольку они отличаются расширяющейся конфигурацией. Среди преимуществ такого решения отмечается удобная техническая поддержка ASUS, оптимизированная под небольшие компании, что помогает снизить время простоя оборудования и снизить его общую стоимость владения.

Что касается технологических особенностей платформы, в ней реализована оптимизированная система охлаждения, где вентилятор с адаптивной регулировкой поддерживает стабильную работу компонентов при минимальном уровне шума независимо от нагрузки.

Приобрести ExpertCenter D5 можно по цене от 11599 грн.

Настольный ПК ASUS ExpertCenter D3 в корпусе Tower продвигается как доступный по цене компьютер, обладающий высокой производительностью для решения широкого спектра задач. ExpertCenter D3 оснащается высокопроизводительным процессором Intel Core нового поколения, оперативной памятью DDR4, а также предлагает широкие возможности для расширения конфигурации. Он позволяет установку трех накопителей, а слоты расширения позволяют добавить дискретную видеокарту, беспроводной адаптер или другие контроллеры. Кроме того, эта модель предлагает современные средства информационной защиты, высокую надежность и полноценное техническое обслуживание ASUS.

ПК ASUS ExpertCenter D3 обойдется от 13173 грн, он уже присутствует в украинской рознице.

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