ASUS анонсувала систему рідинного охолодження ProArt LC 420

22 декабря 2023 г., 15:58

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Компанія ASUS представила ProArt LC 420, першу систему рідинного охолодження (СРО) серії ProArt. Вона створена для творчих професіоналів, які прагнуть високої продуктивності, низького рівня шуму та вишуканого стилю. СРО обладнана помпою з трифазним мотором і вентиляторами Noctua IndustrialPPC, а підсвічуваний індикатор на кришці помпи надає поточну статистику системи у фірмовій мінімалістичній манері ProArt для швидкого перегляду інформації в реальному часі.



Бувши однією із небагатьох 420-мм систем рідинного охолодження на ринку, ProArt LC 420 здатна забезпечити найпотужніше охолодження. А завдяки трьом 140-мм радіаторним вентиляторам Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM повітряний потік формується й розподіляється практично безшумно.



Синергія високої продуктивності та низького рівня шуму поширюється на багато інших елементів ProArt LC 420. Помпа з трифазним мотором преміумкласу забезпечує плавну й рівномірну передачу тепла радіатору, а сам радіатор товщий, ніж зазвичай, що створює додатковий запас охолоджувальної рідини, щоб вентиляторам і мотору не доводилося працювати надмірно.



420-міліметрову СРО розроблено для розташування у корпусах різної величини, тому ProArt LC 420 також має 450-міліметрові армовані трубки з обплетенням, які забезпечують довговічність і необхідну гнучкість для різноманітних сетапів.



Замість RGB-підсвічування, яке могло б відвертати увагу творця візуального контенту від роботи, ProArt LC 420 містить лише мінімалістичний індикатор із підсвічуванням на кришці помпи, розділений на сегменти, які представляють різні рівні швидкості вентилятора, показники температури або навантаження системи. За допомогою цього індикатора користувач може швидко перевірити ефективність охолодження своєї системи. Ці налаштування також можна знайти в програмному центрі Armory Crate.



ProArt LC 420 розроблено для доповнення інших компонентів сімейства ProArt, зокрема материнських плат, відеокарт, моніторів тощо, що дає змогу професійним творцям зібрати собі ПК, орієнтований на найвищу продуктивність, тиху роботу та вишуканий зовнішній вигляд.



В Україні нові системи рідинного охолодження ASUS ProArt LC 420 очікуються в лютому 2024 року.

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