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ASRock презентувала додатковий дисплей, якій кріпиться на корпус ПК

4 ноября 2022 г., 11:45

Компанія ASRock створила новий аксесуар для збирачів ПК, який дозволяє перетворити бічну панель корпусу ПК в рідкокристалічний монітор.

Пристрій являє собою 13,3-дюймовий комплект куди входить панель, яка кріпиться до внутрішньої сторони прозорої бічної панелі, надаючи користувачам додатковий дисплей для моніторингу системних ресурсів і температури, або ж може використовуватися як додатковий екран.

Екран ASRock Side Panel Kit являє собою 1080P IPS-дисплей зі співвідношенням сторін 16:9 і частотою кадрів 60 Гц, розміром 13,3 дюйма по діагоналі. Цей екран є еквівалентом дисплея ноутбука. Він використовує той самий метод підключення, що і ноутбуки, з вбудованим роз'ємом DisplayPort (eDP).

Цей роз'єм спочатку був розроблений спеціально для мобільних і вбудованих ПК, тобто він не доступний на стандартних материнських платах або відеокартах для настільних комп'ютерів. Але ж материнські плати ASRock підтримують таке підключення.

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