ASML у 2023 році отримала дохід у 27,6 млрд євро та 7,8 млрд євро чистого прибутку

24 января 2024 г., 17:25

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Нідерландський виробник найсучаснішого обладнання для напівпровідникової індустрії, ASML Holding NV, опублікував результати за четвертий квартал і весь 2023 рік.

Чисті продажі в четвертому кварталі склали 7,2 млрд євро, валова маржа - 51,4%, чистий прибуток - 2 млрд євро

Також зазначається, що квартальні чисті бронювання у цьому кварталі склали 9,2 млрд євро, з яких 5,6 млрд євро - це EUV-обладнання.

"Наші чисті продажі в четвертому кварталі склали 7,2 млрд євро з валовою маржею 51,4%, що трохи вище нашого прогнозу. У 2023 році ASML досягла ще одного сильного року з 30% зростанням, в результаті чого загальний чистий дохід за рік досяг 27,6 млрд євро, валова маржа - 51,3%, а бэклог - 39 млрд євро. Ми відвантажили перші модулі першої системи High NA EUV, EXE:5000, клієнту до кінця року», заявив президент і головний виконавчий директор ASML Пітер Веннінк (Peter Wennink)..

«Напівпровідникова промисловість продовжує працювати в нижній частині циклу. Хоча наші клієнти все ще не впевнені щодо форми відновлення ринку напівпровідників в цьому році, є деякі позитивні ознаки. Рівень запасів на кінцевих ринках продовжує зростати, а рівень використання літографічних інструментів починає покращуватися. Значні обсяги замовлень у четвертому кварталі явно підтримують майбутній попит», додав він.

За весь 2023 рік чистий прибуток компанії склав 7,8 млрд євро.

Керівництво ASML очікує, що дохід у цьом у році буде на рівні 2023 року.

Компанія прогнозує, що у першому кварталі 2024 року продажі будуть на рівні 5-5,5 млрд євро, а валова маржа - від 48% до 49%.

«Ми очікуємо, що чисті продажі в першому кварталі складуть від 5,0 до 5,5 млрд євро з валовою маржею від 48% до 49%. ASML очікує, що витрати на R&D складуть близько 1 070 млн євро, а витрати на збут і управління - близько 300 млн євро. Незважаючи на позитивні ознаки, описані вище, ми зберігаємо наш консервативний погляд на весь рік і очікуємо, що дохід у 2024 році буде аналогічним доходу у 2023 році. Ми також очікуємо, що 2024 рік стане важливим роком для підготовки до значного зростання, яке ми очікуємо в 2025 році», підкреслив Пітер Веннінк.

ASML має намір оголосити загальний дивіденд за 2023 рік у розмірі 6,10 євро на одну просту акцію, що на 5,2% більше, ніж у 2022 році.

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