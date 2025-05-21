ASBIS представляє лінійку корпоративних комутаторів Ubiquiti Pro XG та UniFi WAN

21 мая 2025 г., 14:35

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Компанія ASBIS, офіційний дистриб’ютор мережевого обладнання Ubiquiti в регіоні EMEA, представляє нове покоління комутаторів корпоративного класу серій Pro XG та UniFi WAN, які створені для роботи в умовах високого навантаження.

Флагманські моделі Pro XG 24 і Pro XG 48 підходять для інфраструктури із високою щільністю підключень, які потребують 10-гігабітні інтерфейси та потужної PoE-підтримки (до 90 Вт на порт). Комутатори оснащені uplink портами 25G SFP28, підтримкою резервного живлення UniFi Redundant Power та світловими індикаторами Etherlighting для зручної візуалізації. Це рішення пропонує широкий потенціал масштабування і повний контроль на рівні корпоративної мережі.

Pro XG Aggregation Switch виконує роль високошвидкісного комутатора 25G рівня агрегації, об’єднуючи декілька комутаторів Pro XG і серверів в єдину потужну магістраль. Це оптимальне рішення для мереж, яким потрібно продуктивне комутаційне ядро з простою конфігурацією та високою пропускною здатністю.

Для невеликих об’єктів Ubiquiti пропонує моделі Pro XG 10 PoE і Pro XG 8 PoE – компактні комутатори з підтримкою 10GbE, які забезпечують гарне співвідношення ціни та функціональності. Вони підійдуть для офісів, периферійних сегментів мережі та малого бізнесу, який прагне створити інфраструктуру професійного рівня.

Також Ubiquiti представляє нову категорію обладнання – комутатори UniFi WAN. Вони спроєктовані з акцентом на високу відмовостійкість: подвійне живлення, резервування Shadow Mode і механізм резервування MCLAG забезпечують стабільну роботу інтернет-каналів навіть у критично важливих системах.

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