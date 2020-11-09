ASBIS отмечает 30-летие удвоением прибыли

9 ноября 2020 г., 13:05

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Холдинг ASBIS Group, один из крупнейших ИТ-дистрибьюторов в регионе ЕМЕА, отмечает 30-летие работы на рынке. На сегодня предприятие имеет офисы по всему региону ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) – в целом в 28 странах мира, а его портфель насчитывает сотни вендоров и десятки тысяч продуктов, запущены собственные торговые марки. Из небольшой фирмы в 12 человек ASBIS постепенно вырос в ИТ-дистрибьютора мирового масштаба со штатом более 1600 сотрудников, около 30 тыс. активных клиентов из более чем 60-ти стран и годовым оборотом около 2 млрд. долл.

ASBIS Group была основана в 1990 г. в Минске белорусским предпринимателем Сергеем Костевичем, который и сегодня возглавляет компанию. В 1995 г. штаб-квартира была перемещена в Лимассол, Кипр. В 2000 г. офисы ASBIS работают в 10 странах Центральной и Восточной Европы, учрежден дистрибьюторский центр в Дубае. В 2002 г. запущена онлайн-платформа для электронной торговли. В 2006 г. оборот компании превысил 1 млрд. долл. С 2007 г. ASBIS котируется на Варшавской фондовой бирже. В 2015 г., согласно отчету IT Europa, ASBIS вошла в ТОП-10 мировых ИТ-дистрибьюторов.

Текущий год выдался непростым годом для мировой экономики, но необходимость перехода на удаленную работу открыла также новые возможности роста в сфере ИТ. Благодаря сплоченной команде, быстрой реакции и гибкости управления компания не упустила шанс оказаться в авангарде мировых дистрибьюторов цифровой техники.

Согласно последнему финансовому отчету, ASBIS за 9 месяцев 2020 г. удвоил чистую прибыль и ожидает рекордных результатов по итогам года. Выручка от продаж за I-III квартал увеличилась на 20% и превысила 1,5 млрд. долл. Чистая прибыль за этот период выросла вдвое и достигла 15,1 млн. долл. В третьем квартале выручка составила 619,7 млн. долл. (рост на 34% в годовом сопоставлении), а чистая прибыль – 10,4 млн. долл. (+126%).

Наибольший вклад в достижения группы традиционно вносят страны бывшего СССР – 53% выручки с января по сентябрь, а также Центральной и Восточной Европы (26%). В десятку стран вошла Польша с выручкой свыше 46,1 млн. долл. (+82% год к году). Бизнес в Украине вырос на 16,8%. Продажи в Западной Европе и в регионе Ближнего Востока и Африки, результат которых зависит в основном от доходов в странах Персидского залива (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Кувейт) за 9 месяцев увеличились на 12,5%. Ожидается, что общая выручка от продаж по результатам 2020 г. составит от 2 до 2,2 млрд. долл., а чистая прибыль – от 23 до 25 млн. долл.

«Самый жаркий период в отрасли, четвертый квартал, уже начался. Мы хорошо к нему подготовились. Мы развиваем не только классическую ИТ-дистрибуцию, но и сегмент ESD (Electronic Software Distribution). Также мы развиваем сеть интернет-магазинов как для конечных покупателей, так и для бизнес-клиентов. Уже сейчас 60% транзакций проходит в режиме онлайн. Мы работаем динамично и используем все возможности рынка. При этом неотъемлемой частью успеха ASBIS являются наши клиенты, партнеры и поставщики. Мы благодарны каждому из них за годы плодотворного сотрудничества и готовы двигаться дальше, строя совместные планы на будущее», – говорит Сергей Костевич, основатель и генеральный директор ASBIS Group.

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