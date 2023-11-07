«Армія дронів» допомогла в ураженні опорних пунктів - за минулий тиждень рекордні 335 позицій

7 ноября 2023 г., 8:25

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, повідомив результати роботи «Армії дронів» за тиждень по 6 листопада.

Він наголосив на рекордній кількості уражених опорних пунктів росіян завдяки «Армії дронів».

Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами — оператори БпЛА мінуснули 335 позицій, абсолютний рекорд. Також серед ураженого — 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні окупантів.

«Продовжуємо системно підсилювати Сили оборони дронами. Більше безпілотників — ефективніші результати», закликав Михайло Федоров.

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