Arduino анонсує VENTUNO Q - нову платформу для Edge АІ на базі процесора Qualcomm Dragonwing

Компанія Arduino оголосила про запуск своєї найновішої платформи для периферійного АІ - VENTUNO Q, названої на честь італійського числа двадцять один.



Вихід плати приурочений до 21-ї річниці заснування фонду Arduino, яка відзначатиметься наприкінці березня.



Новинка побудована на архітектурі з двома ядрами та використовує процесор Qualcomm Dragonwing IQ8 Series, що дозволяє працювати як з традиційними, так і з генеративними моделями АІ. Завдяки прискоренню NPU платформа забезпечує продуктивність до 40 TOPS.



Додатково плата оснащена мікроконтролером STM32H5 для керування двигунами та операцій із низькою затримкою. VENTUNO Q отримала 16 ГБ оперативної пам'яті для багатозадачності та 64 ГБ вбудованої пам'яті з можливістю розширення.



Платформа дозволяє створювати повністю автономних АІ-агентів, які працюють офлайн, включаючи голосових помічників на базі локальних LLM, сервісних роботів та системи промислової інспекції якості.



«З VENTUNO Q АІ нарешті може переміститися з хмари у фізичний світ. Ця платформа дає змогу будувати машини, які сприймають, вирішують і діють - і все це на одній платі», - заявив Фабіо Віоланте (Fabio Violante), віцепрезидент і генеральний менеджер Arduino в Qualcomm Technologies.



Накул Дуггал (Nakul Duggal), виконавчий віцепрезидент Qualcomm, додав, що поєднання екосистеми розробників Arduino з потужністю процесорів Dragonwing відкриває шлях для нової хвилі інновацій, де пристрої миттєво розуміють оточення.



Основний процесор плати працює на Ubuntu та Linux Debian, тоді як мікроконтролер реального часу використовує Zephyr OS.



Продукт підтримує середовище Arduino App Lab, що дозволяє використовувати готові АІ-моделі для розпізнавання жестів, пози та об'єктів.



Анонс VENTUNO Q знаменує остаточне перетворення Arduino з інструмента для аматорів на професійну платформу для індустріального АІ. Показник у 40 TOPS ставить цю плату в один ряд із сучасними ноутбуками з підтримкою АІ, але у форматі вбудованої системи, що здатна безпосередньо керувати промисловим обладнанням. Головна перевага полягає в автономності: здатність запускати локальні LLM та VLM моделі без доступу до інтернету вирішує критичні питання приватності та швидкості реакції для медичних центрів чи оборонних підприємств. Співпраця з Qualcomm дозволяє Arduino обійти обмеження продуктивності, які раніше змушували розробників обирати між зручністю Arduino та потужністю Nvidia Jetson.



Інтеграція з Ubuntu та підтримка ROS 2 роблять VENTUNO Q ідеальним фундаментом для створення складних роботів наступного покоління. Наявність промислових інтерфейсів CAN-FD та високошвидкісного Ethernet підтверджує наміри компанії закріпитися в сегменті виробничої автоматизації. В умовах 2026 року, коли корпорації активно шукають способи впровадження АІ на місцях без великих хмарних витрат, пропозиція Arduino виглядає найбільш збалансованою за рахунок сумісності з величезною екосистемою існуючих датчиків та плат розширення. Це не просто оновлення лінійки, а заявка на створення єдиного стандарту для інтелектуальних машин, що діють у фізичному просторі.



VENTUNO Q надійде у продаж у другому кварталі 2026 року через мережу офіційних реселерів, серед яких DigiKey та Mouser.

