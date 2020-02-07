AppStreamer в 6 раз сократит место, занимаемое приложениями в телефоне

7 февраля 2020 г., 14:35

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В Университете Пердью (штат Индиана) разработано ПО, позволяющее уменьшить место, занимаемое приложениями в смартфоне. Благодаря этому, пользователи могут продолжать загружать новые приложения, без необходимости предварительно удалять уже установленные.

ПО AppStreamer, созданное коллективом, который возглавляет профессор Зураб Багчи (Saurabh Bagchi), хранит самые громоздкие части кода и медиа-данных приложения на облачном сервере и «транслирует» их в смартфон только когда это необходимо.

«Здесь компоненты приложения, такие как тяжёлое видео, графика или пути кода, мгновенно передаются в потоковом режиме, несмотря на возможные ошибки и задержки в сотовой сети», — говорит профессор Багчи, также являющийся директором университетского Центра отказоустойчивых инфраструктур, систем и процессов.

Его группа показала на практике, что применение AppStreamer снижает требования к хранилищу не менее, чем на 85% для популярных игр на платформе Android. Перемещение данных между приложением и сервером в экспериментах происходило абсолютно неощутимо для большинства участников работы.

Поскольку трестировавшиеся игры относятся к числу самых требовательных к объёму хранения, AppStreamer, по словам Багчи, должно отлично работать и с другим мобильным ПО, занимающим гораздо меньше места в смартфоне.

AppStreamer относится к категории промежуточного ПО (middleware), которое размещается между приложениями и операционной системой. Оно автоматически предсказывает когда нужно получать данные с облачного сервера. Наиболее выигрышно AppStreamer может проявить свои возможности в сетях 5G, повышенная производительность которых позволяет мобильным устройствам загружать фильмы за несколько секунд и безукоризненно выполнять прочие рабочие нагрузки, связанные с интенсивным обменом данными.

Разработчики также предусмотрели использование программой AppStreamer концепции граничных вычислений. В соответствии с ней, данные могут храниться на «граничных серверах», которые расположены поблизости от мобильного устройства, например, в базовых станциях сотовой сети. Малая дистанция сокращает время загрузки.

AppStreamer в комбинации с 5G и граничными вычислениями может оказаться полезным не только для телефонов, но и для самоуправляемых машин — способность надёжно получать данные с сервера за миллисекунды позволит им более безопасно реагировать на дорожные ситуации.

Авторы AppStreamer представят полученные результаты 18 февраля в Лионе (Франция) на 17-й Международной конференции по встроенным беспроводным системам и сетям.

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