Apple знову досягла ринкової капіталізації у 3 трлн дол.

8 декабря 2023 г., 15:38

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Ринкова капіталізація Apple знову перетнула поріг у 3 трильйони доларів, оскільки її акції зросли до чотиримісячного максимуму на тлі прогнозів щодо святкового кварталу.

Акції Apple зросли майже на 3% до близько $194,6, що збільшило вартість компанії до 3,02 трильйона доларів.

Цього року вартість акцій Apple, яка є найдорожчою компанією у світі, зросла на 54% завдяки збільшенню прибутків та загальному зростанню акцій технологічних компаній.

Минулого місяця Apple повідомила про свій найприбутковіший третій квартал в історії, і аналітики прогнозують, що компанія поб'є рекорди в четвертому кварталі.

Експерти FactSet прогнозують, що за фінансовий період, який закінчується наступного місяця, Apple отримає 118 млрд доль. виторгу та 32,4 млрд дол. чистого прибутку, згідно з даними, що є найвищими відповідними показниками з 2021 року.

Довіру інвесторів до Apple підвищили дані, що свідчать про сильне зростання її високоприбуткового сервісного підрозділу. UBS повідомляє, що за оцінками банку витрати в App Store минулого місяця зросли на 11% в річному обчисленні, що підтверджує прогноз щодо загального зростання сервісного підрозділу Apple на 16% в цьому кварталі.

Ринкова вартість Apple збільшилася цього року майже на триліон - на 940 мільярдів доларів. Це більше, ніж ринкова вартість Meta, материнської компанії Facebook, сьомої у світі за капіталізацією - вона готується зараз на рівні 815 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Apple - одна з семи компаній у світі з ринковою капіталізацією понад 1 трильйон доларів, і вона очолює клуб, до якого входять Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet, Amazon і Nvidia. Microsoft, чиї акції цього року зросли на 55% до історичного максимуму, є другою за вартістю - її капіталізація близько 2,8 трлн дол.

Чистий прибуток Apple досяг 97 мільярдів доларів минулого фінансового року та зробив її найприбутковішою компанією у світі. На другому місці - Microsoft з прибутком у 72 мільярди доларів.

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