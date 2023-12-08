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Apple знову досягла ринкової капіталізації у 3 трлн дол.

8 декабря 2023 г., 15:38
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Ринкова капіталізація Apple знову перетнула поріг у 3 трильйони доларів, оскільки її акції зросли до чотиримісячного максимуму на тлі прогнозів щодо святкового кварталу.
 
Акції Apple зросли майже на 3% до близько $194,6, що збільшило вартість компанії до 3,02 трильйона доларів.
 
Цього року вартість акцій Apple, яка є найдорожчою компанією у світі, зросла на 54% завдяки збільшенню прибутків та загальному зростанню акцій технологічних компаній.
 
Минулого місяця Apple повідомила про свій найприбутковіший третій квартал в історії, і аналітики прогнозують, що компанія поб'є рекорди в четвертому кварталі.
 
Експерти FactSet прогнозують, що за фінансовий період, який закінчується наступного місяця, Apple отримає 118 млрд доль. виторгу та 32,4 млрд дол. чистого прибутку, згідно з даними, що є найвищими відповідними показниками з 2021 року.
 
Довіру інвесторів до Apple підвищили дані, що свідчать про сильне зростання її високоприбуткового сервісного підрозділу. UBS повідомляє, що за оцінками банку витрати в App Store минулого місяця зросли на 11% в річному обчисленні, що підтверджує прогноз щодо загального зростання сервісного підрозділу Apple на 16% в цьому кварталі.
 
Ринкова вартість Apple збільшилася цього року майже на триліон -  на 940 мільярдів доларів. Це більше, ніж ринкова вартість Meta,  материнської компанії Facebook, сьомої у світі за капіталізацією - вона готується зараз на рівні 815 мільярдів доларів.
 
Нагадаємо, Apple - одна з семи компаній у світі з ринковою капіталізацією понад 1 трильйон доларів, і вона очолює клуб, до якого входять Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet, Amazon і Nvidia. Microsoft, чиї акції цього року зросли на 55% до історичного максимуму, є другою за вартістю - її капіталізація близько 2,8 трлн дол. 
 
Чистий прибуток Apple досяг 97 мільярдів доларів минулого фінансового року та зробив її найприбутковішою компанією у світі. На другому місці - Microsoft з прибутком у 72 мільярди доларів.

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