Apple збільшує інвестиції в США до 600 млрд дол. та оголошує нову програму з розвитку виробництва

Компанія Apple сьогодні офіційно оголосила про новий інвестиційний план у розмірі 100 млрд дол. - тепер загальна сума інвестицій компанії в американську економіку протягом наступних чотирьох років становитиме 600 млрд дол.





Оголошення включає запуск нової амбітної "Американської програми з виробництва" (American Manufacturing Program, AMP), метою якої є перенесення ще більшої частини ланцюжка постачання та високотехнологічного виробництва до США.





"Сьогодні ми з гордістю збільшуємо наші інвестиції в Сполучених Штатах до 600 млрд дол. протягом чотирьох років і запускаємо нашу нову програму, — заявив генеральний директор Apple Тім Кук (Tim Cook). — Це включає нову та розширену співпрацю з 10 компаніями по всій Америці".





Apple також оголосила про плани найняти 20 000 нових співробітників у США протягом наступних чотирьох років. Переважна більшість цих робочих місць буде зосереджена в сферах R&D, розробки чипів, програмного забезпечення, а також AI та машинного навчання.





Завдяки новій програмі AMP компанія співпрацюватиме з провідними постачальниками, щоб прискорити виробництво в США. Серед таких партнерів - Corning, GlobalWafers America (GWA), Texas Instruments, Samsung, GlobalFoundries та ін.





Відзначається, що одним із ключових партнерств є розширення співпраці з Corning, внаслідок чого найбільша у світі виробнича лінія скла для смартфонів буде запущена на заводі в Кентуккі. Завдяки цьому невдовзі кожен iPhone та Apple Watch матимуть захисне скло, виготовлене саме там.





Крім того, Apple лідирує у створенні наскрізного ланцюжка постачання для виробництва чипів у США. За словами головного операційного директора Apple Сабіха Хана (Sabih Khan), компанія вже на шляху до того, щоб виготовити понад 19 млрд процесорів для продуктів Apple у 2025 році. Це включає співпрацю з TSMC у Аризоні, яка є першим і найбільшим клієнтом цього заводу. Нові партнерства з GlobalWafers America, Texas Instruments, Samsung та GlobalFoundries допоможуть налагодити повний цикл виробництва, від створення кремнієвих пластин до фінального пакування чипів.





У рамках інвестиційної програми Apple також розширює свою інфраструктуру по всій країні.





У Х'юстоні розпочалося будівництво нового заводу для виробництва серверів, які будуть основою для нової системи Apple Intelligence.





У Північній Кароліні компанія розширює свій дата-центр, який підтримує сервіси, як-от iCloud та Apple TV+.





Триває будівництво другого кампусу в Остіні (Техас), де будуть розміщені нові R&D-лабораторії для команд апаратного та програмного забезпечення.





Особливо підкреслюється, що завдяки оголошенним інвестиціям Apple прагне не лише розширити свою присутність на ринку, але й зміцнити американську промисловість, особливо в критично важливій галузі напівпровідників.

