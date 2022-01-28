Apple за квартал заработала 123,9 млрд долл.

28 января 2022 г., 13:55

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Компания Apple объявила финансовые показатели за первый квартал 2022 финансового года, который закончился 25 декабря 2021 года.



Доход за период составил 123,9 млрд долл., что оказалось на 11% больше в годовом сравнении, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 2,10 доллара.



«Рекордные результаты этого квартала стали возможными благодаря нашей самой инновационной линейке продуктов и услуг, - заявил Тим Кук, глава корпорации Apple. - Мы рады видеть поддержку от пользователей по всему миру во то время, когда оставаться на связи важно как никогда. Мы делаем всё возможное, чтобы внести свой вклад в построение лучшего мира, неуклонно продвигаясь к нашей цели — свести к нулю углеродный след компании к 2030 году по всей цепочке производства и на протяжении всего жизненного цикла наших продуктов, а также поддерживаем образование, расовое равенство и справедливость».



Отмечается о рекордной в истории компании прибыли в категориях iPhone, Mac, носимая электроника и сервисы.

Продажи Apple iPhone выросли на 9% в годовом исчислении до 71,63 млрд долл.



Сервисы принесли компании 19,5 млрд долл., что на 24% больше, чем было год назад.



Системы Mac продавались очень хорошо - здесь отмечен рост на 25% до 10,85 млрд долл.



Реализация iPad упала на 14% до 7,25 млрд долларов.



Из всех рынков больше всего продажи Apple выросли в Китае - на 21% до 25,8 млрд долл.



Маржа валовой прибыли за квартал составила 43,8% от продаж.



«Невероятно устойчивый спрос на наши новые продукты от покупателей, а также двузначные значения роста доходов от сервисов позволили добиться рекордного роста нашей базы пользовательских устройств, - сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple. - Эти результаты помогли нам вернуть акционерам около 27 миллиардов долларов в течение квартала, поскольку мы остаемся верными нашей цели - достижению нейтрального баланса между долгами и наличным денежным потоком компании».



Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,22 доллара на акцию. Дивиденды будут выплачены 10 февраля 2022 года действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 7 февраля.

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