Apple Watch Series 6 в Украине будут предлагаться по цене от 14 999 грн, в обновленный iPad Air - от 26 999 грн

17 сентября 2020 г., 12:35

Во вторник 15 сентября состоялась презентация Apple, на которой основной акцент был сделан на новых смарт-часах Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также представлены новые планшеты iPad Air и iPad 8.



Компания АЛЛО сообщила цены на новинки. Согласно представленной информации новые устройства в розничной сети будут стоить в следующих диапазонах:



Apple Watch Series 6 - от 14 999 грн

Apple Watch SE - от 10 999 грн

iPad 8 - 11 999 грн

iPad Air - от 26 999 грн

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