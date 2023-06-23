Apple відкрила SDK для гарнітури Vision Pro

23 июня 2023 г., 16:35

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Розробники можуть розпочати створення додатків для гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro від Apple за допомогою випущених інструментів.

Нагадаємо Apple представила Vision Pro під час конференції для розробників WWDC на початку цього місяця за ціною 3500 доларів.

Оскільки очікується, що гарнітура буде доступна лише на початку 2024 року, Apple сподівається залучити розробників до створення додатків, щоб пристрій з’явився в магазинах з достатньою кількістю додатків, які зроблять його привабливим.

У четвер компанія оголосила про випуск набору для розробки програмного забезпечення visionOS, який дозволить розробникам почати створювати додатки для гарнітури Vision Pro і користуватися перевагами цих можливостей.

Розробники зможуть кодувати за допомогою тих самих фреймворків, які вони використовують для інших платформ Apple, включаючи Xcode, SwiftUI, RealityKit, ARKit і TestFlight. VisionOS була побудована з нуля, використовуючи вже глибокі знання Apple в області дизайну користувальницьких інтерфейсів і в поєднанні з новою парадигмою просторових обчислень для створення імерсивного 3D-контенту, що дозволяє користувачам переглядати контент під будь-яким кутом.

Apple також надала новий інструмент з Xcode під назвою Reality Pro Composer, який дозволяє розробникам попередньо переглядати та готувати 3D-моделі, анімацію, зображення та звуки.

Оскільки Vision Pro та набори для розробників ще не надійшли, розробники отримають доступ до симулятора visionOS, який дозволить їм випробувати свої додатки після того, як вони будуть створені. У симуляторі розробники зможуть побачити, як їхні програми працюватимуть у різних приміщеннях та за різних умов освітлення.

Починаючи з наступного місяця, Apple планує відкрити лабораторії для розробників по всьому світу в Купертіно, Лондоні, Мюнхені, Шанхаї, Сінгапурі та Токіо. Там фахівці зможуть отримати практичний досвід тестування своїх додатків безпосередньо на обладнанні Vision Pro та отримати підтримку безпосередньо від інженерів Apple. Починаючи з липня, розробники також зможуть подавати заявки на отримання наборів для розробників, які допоможуть їм створювати та тестувати свої програми безпосередньо на Vision Pro.

Нові інструменти доступні для завантаження учасникам програми Apple Developer Program з порталу для розробників вже сьогодні.

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