Apple стремится к цели углеродной нейтральности в 2030 г.

3 ноября 2021 г., 16:55

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Компания Apple объявила, что количество её поставщиков, стремящихся использовать только чистую энергию, более чем удвоилось за последний год, что ускоряет движение к амбициозной цели по достижению углеродной нейтральности всей цепи поставок и всех продуктов Apple к 2030 г. 175 поставщиков Apple перейдут на использование возобновляемой энергии, а компания Apple введёт в эксплуатацию чистые электростанции общей мощностью более 9 гигаватт. Эти действия позволят избежать попадания в атмосферу более чем 18 млн. тонн CO2 ежегодно – аналога ежегодных выбросов более чем 4 млн. автомобилей.

Компания Apple добавила 10 новых проектов в свою новаторскую программу Power for Impact, которая призвана обеспечить различные регионы мира чистыми источниками энергии. В рамках этих проектов энергодефицитные регионы будут обеспечены возобновляемой энергией, что поможет экономическому и социальному развитию этих мест.

Все офисы и магазины Apple уже являются углеродно нейтральными, а к 2030 г. все продаваемые устройства Apple будут вносить нулевой вклад в изменение климата. С момента объявления этой амбициозной цели в прошлом году компания Apple значительно увеличила количество своих поставщиков, переходящих на возобновляемую энергию, расширила долю переработанных материалов в своих продуктах и запустила новые проекты, направленные на достижение экологической справедливости. В общей сложности за последние пять лет компания Apple снизила объём своих выбросов углекислого газа на 40%.

Apple также внедряет новые способы применения переработанных материалов в соответствии со своими высокими стандартами поставок, работая совместно с поставщиками над созданием экономики замкнутого цикла, которая исключит необходимость в энергозатратных процессах добычи полезных ископаемых и сохранит ценные ресурсы. В продуктах Apple сегодня используются золото, кобальт, алюминий, редкоземельные металлы и другие материалы из вторичных источников. Такие технологии, вместе с переходом поставщиков на возобновляемую энергию, снижают воздействие продуктов Apple на окружающую среду.

Более широкое использование переработанных материалов снижает потребность в энергоёмкой добыче полезных ископаемых и воздействие продуктов Apple на окружающую среду, а также сохраняет ресурсы нашей планеты.

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