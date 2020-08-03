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Apple с 1,82 трлн долл. обошла Saudi Aramco и вновь стала самой дорогой компанией в мире

3 августа 2020 г., 9:35
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Apple с 1,82 трлн долл. обошла Saudi Aramco и вновь стала самой дорогой компанией в мире

После публикации квартальных результатов акции Apple выросли в цене почти на 10%.

После завершения пятничных торгов, ценные бумаги компании были на отметке в 425,04, а рыночная стоимость Apple достигла 1,82 трлн долл.

Как отмечает Reuters, это был самый большой однодневный прирост акций Apple с 13 марта, капитализация компании выросла на 172 млрд долл., это на пару миллиардов больше рыночной стоимости Oracle.

По результатам пятничных торгов Apple также вернула себе звание самой дорогой компании в мире, она обошла Saudi Aramco. Капитализация последней, которая была самой ценной публичной компанией с момента ее выхода на биржу в прошлом году, в пятницу составляла 1,76 трлн долл.

Очередной скачок стоимости акций Apple поднял капитализацию почти на 45% с начала года. Судя по всему, инвесторы делают ставку на то, что крупные американские технологические компании выйдут из пандемии коронавируса сильнее, чем их конкуренты меньшего размера.

Стоит также вспомнить, что в своем ежеквартальном отчете Apple объявила о дроблении акций по принципу «четыре к одному», причем торги в новом формате начнутся 31 августа. Это будет первое дробление акций компании с 2014 года.


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