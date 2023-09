Apple презентувала лінійку iPhone 15

13 сентября 2023 г., 9:35

Компанія Apple у вівторок провела спеціальний захід "Жага до чудес" (Wonderlust) у штаб-квартирі компанії в Купертіно, шт. Каліфорнія, на якому анонсувала нові пристрої.



Презентовані iPhone 15 та iPhone 15 Plus з дисплеями діагоналлю 6,1 та 6,7 дюйма відповідно, подібними до своїх попередників.



Дорожчі моделі iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, вартістю 999 та 1199 доларів відповідно, тепер використовують титан замість нержавіючої сталі для бічних панелей і мають "кнопку дії" замість перемикача вимкнення звуку, яку можна налаштувати для виконання різних функцій.



Усі нові моделі оснащені 48-мегапіксельною основною камерою, а флагманська Pro Max має 5-кратний оптичний зум і 3-кратний телезум.



iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримали процесор A16 Bionic (який раніше використовувався в iPhone 14 Pro), а iPhone 15 Pro та Pro Max будуть працювати на чіпі A17 pro. Апаратне забезпечення лінійки Pro робить пристрої придатними для мобільних ігор високого класу, заявили в компанії.



Apple також повідомила, що акумулятори iPhone 15 і iPhone 15 Plus, вартість яких стартує від 799 і 899 доларів відповідно, виготовлені зі 100% переробленого кобальту.



Як Pro, так і інші моделі iPhone 15 матимуть яскравіший дисплей - Super Retina XDR.



Apple також перейшла на стандарт зарядки USB-C з нинішнього порту Lightning, відповідно до європейського законодавства, на своїх останніх iPhone, а також оголосила про екологічні зміни в деяких пристроях.



Apple заявила, що супутниковий зв'язок iPhone 15 тепер можна використовувати для виклику допомоги на дорозі. Компанія розгортає цю функцію спільно з Американською автомобільною асоціацією (AAA) у США.



Компанія також заявила, що iPhone 15 Pro може знімати так звані "просторові відео", використовуючи дві камери пристрою для знімання тривимірного відео. Ці відео можна буде переглядати на гарнітурі Apple Vision Pro, яка вийде на початку наступного року, сказав керівник відділу маркетингу Грег Джосвяк (Greg Joswiak).

Генеральний директор Тім Кук також заявив, що Apple "на шляху" до постачання своєї гарнітури змішаної реальності Vision Pro на початку наступного року.



Вся нова лінійка iPhone 15 буде доступна з 22 вересня.



Слід підкреслити, що на iPhone прийшлась більша частина продажів Apple у розмірі 394,3 мільярда доларів минулого року.

