Apple представила новый продукт - наушники AirPods Max

8 декабря 2020 г., 18:11

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Сегодня компания Apple представила AirPods Max, беспроводные наушники в полноразмерном формате.



Как отмечается, в наушниках установлены чипы H1 и используется специальное программное обеспечение, позволяющее вывести процедурное аудио на новый уровень. AirPods Max оснащены адаптивным эквалайзером и системой активного шумоподавления, поддерживают «Прозрачный режим» и пространственное аудио. Новая модель выпускается в пяти цветах: «серый космос», серебристый, «голубое небо», зелёный и розовый.



«Наушники AirPods невероятно популярны во всём мире. Их любят за простоту настройки, высокое качество звука и узнаваемый стильный дизайн. Создавая AirPods Max, мы хотели представить магию AirPods в новом, полноразмерном формате, — заявил Грег Джозвиак, старший вице-президент Apple по международному маркетингу. — Особая конструкция, созданная с учётом всех требований акустики, мощные чипы H1 и передовое программное обеспечение позволяют наушникам AirPods Max использовать процедурное аудио, чтобы обеспечивать превосходное качество звучания при подключении по беспроводной связи».



Оголовье AirPods Max сделано из хорошо пропускающей воздух сетчатой ткани. Оно распределяет вес и уменьшает давление на голову.

Все составляющие AirPods Max, от оголовья до амбушюров, созданы так, чтобы наушники соответствовали высочайшим акустическим требованиям. Дышащая сетчатая ткань оголовья помогает распределять вес и уменьшает давление на голову при использовании наушников. Прочное оголовье из нержавеющей стали обладает достаточной гибкостью, чтобы наушниками было комфортно пользоваться вне зависимости от формы и размера головы. Телескопические дужки раздвигаются и надежно фиксируются в выбранном положении, поэтому их не придётся постоянно поправлять.



Чашки наушников крепятся к оголовью при помощи уникального механизма, который сглаживает и распределяет боковое давление. Механизм позволяет чашкам поворачиваться независимо друг от друга, подстраиваясь под особенности формы головы. Для производства амбушюров используется акустически оптимизированный пеноматериал с эффектом памяти, обеспечивающий качественное прилегание наушников, что важно для полного погружения в звук. Колёсико Digital Crown, такое же, как у Apple Watch, позволяет точно настраивать громкость, включать и останавливать воспроизведение, переключать композиции, отвечать на звонки и активировать Siri.



Амбушюры AirPods Max сделаны из акустически оптимизированного пеноматериала с эффектом памяти. Он обеспечивает качественное прилегание наушников для полного погружения в звук. Амбушюры покрыты специальной мягкой тканью, созданной Apple.

В AirPods Max установлен 40-миллиметровый динамический драйвер, разработанный Apple. Как уверяет производитель, он обеспечивает глубокое и насыщенное звучание басов, точную передачу средних частот и чистейшие верхние ноты. Уникальная конструкция с использованием двух колец из неодимовых магнитов даёт возможность поддерживать общее значение гармонических искажений в пределах 1% во всём слышимом диапазоне, даже при максимальной громкости. Два чипа Apple H1 (по одному в каждом наушнике), акустически выверенная конструкция и передовое программное обеспечение позволяют AirPods Max использовать процедурное аудио для повышения качества прослушивания. В каждом чипе установлено 10 ядер для обработки аудио, способных выполнять 9 млрд операций в секунду — именно они обеспечивают работу различных функций, таких как адаптивный эквалайзер, система активного шумоподавления, «Прозрачный режим» и пространственное аудио.



Адаптивный эквалайзер. AirPods Max используют адаптивный эквалайзер, чтобы подстраивать звучание в зависимости от положения и качества прилегания наушников. Система оценивает звук, который передается пользователю, и корректирует низкие и средние частоты в реальном времени, добиваясь богатого звучания и точной передачи нюансов.



Активное шумоподавление. Система активного шумоподавления в AirPods Max помогает сосредоточиться на том, что вы слышите, и полностью погрузиться в звук. В каждом наушнике есть три микрофона, направленных наружу. Они улавливают окружающие шумы. Ещё один микрофон, направленный внутрь, контролирует звук, который слышит пользователь. Используя процедурное аудио, система шумоподавления непрерывно адаптирует звучание с учётом прилегания наушников и движения в пространстве.



Прозрачный режим. AirPods Max позволяют переключиться в Прозрачный режим, если нужно слышать, что происходит вокруг. В таком режиме можно комфортно общаться с окружающими, одновременно слушая аудио в превосходном качестве. Чтобы переключиться между активным шумоподавлением и Прозрачным режимом, достаточно один раз нажать кнопку на корпусе наушников.



Пространственное аудио. AirPods Max поддерживают пространственное аудио с динамическим отслеживанием движений головы — они могут поместить звук практически в любую точку пространства, и контент, записанный в формате 5.1, 7.1 или Dolby Atmos, звучит практически так же, как в кинотеатре. Используя гироскоп и акселерометр в AirPods Max и в iPhone или iPad, система пространственного аудио отслеживает движения головы пользователя и перемещение устройства, сравнивает данные и перестраивает звуковые каналы так, чтобы положение звука всегда было привязано к экрану, даже если пользователь от него отвернулся.



Отмечается, что новые наушники так же быстро настраиваются, как AirPods и AirPods Pro, — в одно касание, как по волшебству, — и автоматически подключаются ко всем устройствам, на которых пользователь вошел в одну и ту же учётную запись iCloud, в том числе к iPhone, iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch и Apple TV.



AirPods Max автоматически определяют, надеты они или нет. В этом им помогают оптические датчики и датчики положения. Как только пользователь надевает AirPods Max, начнётся воспроизведение аудио, а если их снять или хотя бы приподнять один из наушников, то воспроизведение будет приостановлено. AirPods Max обеспечивают четкое звучание при разговоре по телефону и использовании Siri — благодаря направленным микрофонам, которые блокируют посторонние шумы и усиливают голос пользователя.



По заверениям Apple наушники AirPods Max очень долго работают без подзарядки — они обеспечивают до 20 часов прослушивания аудио высокого качества, разговоров по телефону или просмотра фильмов с использованием активного шумоподавления и пространственного аудио.



К AirPods Max прилагается мягкий компактный чехол Smart Case. Когда он надет, AirPods Max переходят в режим сверхнизкого энергопотребления, чтобы не расходовать заряд аккумулятора.



Совместный доступ к аудио даёт возможность передавать звук с iPhone, iPad, iPod touch или Apple TV 4K сразу на две пары AirPods.



При помощи Siri на AirPods Max можно управлять музыкой, звонить по телефону, настраивать громкость, пользоваться навигацией и другими функциями. Siri также может зачитывать входящие сообщения.



AirPods Max можно заказать начиная с сегодняшнего дня в США по цене 549 долл.

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