Apple предпримет ряд шагов, чтобы усложнить нежелательное отслеживании AirTag

11 февраля 2022 г., 11:05

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Метки AirTag помогают пользователям следить за своими личными вещами, такими как ключи, кошелёк, сумка, рюкзак, багаж и многое другое, через приложение «Локатор».



Apple заявила, что технология AirTag предназначена для того, чтобы помогать людям находить их личные вещи, а не для отслеживания других людей и чужого имущества. Компанияв в самой жёсткой форме осуждает любое вредоносное использование ее продуктов.



Нежелательное отслеживание уже давно является общественной проблемой, и при разработке AirTag в Apple подошли к ней максимально серьёзно. Вот почему сеть “Локатора” создана конфиденциальной и в ней используется сквозное шифрование. И вот почему была разработана первая проактивная система, предупреждающую пользователей о нежелательном отслеживании.



В компании надеются, что это задаст новый тренд в отрасли, и другие производители также добавят подобные проактивные предупреждения в свои продукты.



Пользователи могут получать предупреждения о нежелательном отслеживании в нормальных ситуациях — например, когда они одолжили ключи с AirTag у друзей или когда в автомобиле лежат наушники AirPods, оставленные кем-то из домочадцев. Также стало известно о злоумышленниках, которые пытаются использовать AirTag во вредоносных или преступных целях.



Apple всегда тесно сотрудничала со специалистами по безопасности и правоохранительными органами. Обсудив с ними общую ситуацию и проведя собственное исследование, были найдены новые способы как улучшить предупреждения о безопасности AirTag и защитить пользователей от новых попыток нежелательного отслеживания.



У каждого AirTag есть уникальный серийный номер, а подключённые к устройству они привязаны к Apple ID. Компания может предоставлять данные об учётных записях подключённых устройств в ответ на требования судов и правомерные запросы от правоохранительных органов. В ряде случаев предоставленная информация об AirTag Apple помогла отследить злоумышленников, задержать их и предать суду.



В дальнейшем компания намерена предпринять следующие важные шаги.



Новые предупреждения о конфиденциальности при настройке AirTag. После предстоящего обновления ПО каждый пользователь, впервые настраивающий свой AirTag, увидит сообщение с чётким указанием на то, что AirTag предназначен для отслеживания имущества его владельца, что использование AirTag для отслеживания других людей без их согласия является преступлением во многих странах, что AirTag специально разработан так, чтобы жертвам отслеживания было легко его обнаружить, и что правоохранительные органы могут запрашивать информацию, идентифицирующую владельца AirTag.



Решение проблемы оповещений, связанных с AirPods. Пользователи, получавшие оповещение «Обнаружен неизвестный аксессуар» в компанию. И там убедились, что это оповещение не отображается, если рядом с пользователем обнаружен AirTag - оно указывает только на присутствие наушников AirPods (3‑го поколения), AirPods Pro или AirPods Max либо аксессуара сторонних производителей, подключённого к сети Локатора. В вышеупомянутом обновлении ПО текст этого оповещения будет изменён: из него пользователи узнают, что с ними перемещаются наушники AirPods, а не «неизвестный аксессуар».



Обновление справочной документации. Сегодня Apple обновляет свою статью службы поддержки о нежелательном отслеживании на сайте apple.com: в ней будут упомянуты функции безопасности, встроенные в AirTag, AirPods и аксессуары в сети Локатора. На этой странице теперь приведены дополнительные разъяснения о том, какие аксессуары в сети Локатора могут вызвать оповещения о нежелательном отслеживании, а также добавлены иллюстрации конкретных примеров оповещений и обновлены инструкции на случай получения такого оповещения, в том числе инструкции по выключению AirTag, AirPods или аксессуара в сети Локатора. Также добавлены ссылки на ресурсы для пользователей, считающих, что их безопасность находится под угрозой, в том числе на Национальную сеть по борьбе с насилием в семье и Национальный центр для жертв преступлений.

Мы также рассматриваем возможность добавить ряд других обновлений в этом году, в том числе следующие.



Точное местонахождение. Эта возможность позволяет получателям оповещения о нежелательном отслеживании узнать точную геопозицию неизвестного AirTag. Когда неизвестный AirTag находится в зоне действия, пользователи iPhone 11, iPhone 12 и iPhone 13 смогут узнать расстояние до него и направление к нему с помощью функции «Точное местонахождение». Если пользователь iPhone перемещается, функция «Точное местонахождение» задействует ARKit, а также данные с камеры, акселерометра и гироскопа, чтобы направить пользователя к месту нахождения AirTag с помощью звуковых, тактильных и визуальных сигналов.



Отображение оповещений со звуком. Когда AirTag автоматически издаёт звук, чтобы оповестить находящихся рядом людей о своем присутствии, а ваш iPhone, iPad или iPod touch распознаёт, что AirTag перемещается вместе с вами, на вашем устройстве также будет появляться оповещение, на которое вы сможете отреагировать — например, воспроизвести звуковой сигнал или воспользоваться функцией «Точное местонахождение», если она доступна. Это поможет в тех случаях, когда AirTag находится в месте, где его трудно услышать, или динамик AirTag умышленно заблокирован.



Уточнение алгоритма работы оповещений о нежелательном отслеживании. В системе оповещений о нежелательном отслеживании используется сложный алгоритм, определяющий, когда следует оповестить пользователя. Планируется обновить эту систему, чтобы как можно раньше уведомлять пользователей о том, что с ними может перемещаться неизвестный AirTag или аксессуар в сети Локатора.



Изменение звука AirTag. Сейчас пользователи iOS, получающие оповещение о нежелательном отслеживании, могут воспроизвести звуковой сигнал, который поможет им найти неизвестный AirTag. Компания намерена изменить этот сигнал, добавив больше громких звуков, чтобы неизвестный AirTag было легче найти.

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