Apple полностью обновила iMac, оснастив устройства чипом M1 и дисплеем Retina с разрешением 4,5K

21 апреля 2021 г., 15:13

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Компания Apple представила совершенно новый iMac с гораздо более компактным и тонким дизайном.



При этом новый iMac отличается высокой производительностью, его толщина составляет всего 11,5 миллиметра, а эффектный боковой профиль практически исчезает. Доступный в серии ярких цветов, чтобы соответствовать индивидуальному стилю пользователя, компьютер оснащается 24-дюймовым дисплеем Retina 4,5K с 11,3 миллионами пикселей, 500 нит яркости и способностью отображать более миллиарда оттенков.

Новый iMac также включает камеру FaceTime HD 1080p, микрофоны студийного качества и звуковую систему с шестью динамиками — как утверждается, лучшую камеру и аудиосистему на Mac. Кроме того, впервые на iMac появляется Touch ID, что упрощает безопасный вход в систему, совершение покупок с помощью Apple Pay и позволяет переключать профили пользователей одним касанием пальца.



Подчеркивается, что за счет мощного и производительного M1 в сочетании с macOS Big Sur, приложения запускаются с молниеносной скоростью, повседневные задачи кажутся невероятно быстрыми и плавными, а требовательные рабочие нагрузки, такие как редактирование 4K-видео и работа с огромными изображениями, выполняются быстрее, чем когда-либо.

«M1 - это гигантский скачок вперед для Mac, и сегодня мы рады представить совершенно новый iMac, первый Mac, созданный на основе революционного чипа M1», - отметил Грег Джосвяк, старший вице-президент Apple по мировому маркетингу. «Благодаря поразительному дизайну в семи потрясающих цветах, впечатляющему дисплею Retina с разрешением 4,5K, лучшей камере, микрофонам и динамикам на Mac, а также Touch ID в сочетании с потрясающей производительностью M1 и мощью macOS Big Sur новый iMac выводит все, что нравится людям в iMac, на совершенно новый уровень ».



Отмечается, что гораздо более компактный дизайн сделал iMac на 50% меньше, позволяя ему занимать меньше места и легко размещаться даже на небольшом столе.



Новый iMac представлен в семи ярких цветах - зеленом, желтом, оранжевом, розовом, пурпурном, синем и серебристом. Устройство поставляется с новым разъемом питания, который подключается с помощью магнита, и красивым плетеным кабелем длиной 2 метра соответствующего цвета.

Новый iMac оснащен широким 24-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 4,5K, который также оснащен технологией True Tone, которая автоматически регулирует цветовую температуру при изменении внешнего освещения для более естественного просмотра.



Сообщается, что производительность процессора в новых моделях увеличено до 85% по сравнению с предыдущим поколением, поэтому пользователи могут экспортировать, скажем, видеопроект в iMovie быстрее, чем когда-либо, легко работать с массивными 100-мегапиксельными фотографиями в Lightroom и компилировать новые приложения в Xcode за считанные секунды.



Производительность графического процессора до 2 раз выше для некоторых приложений, таких как Affinity Photo и Photoshop, и до 50% быстрее, чем самая мощная дискретная графика в самом быстром 21,5-дюймовом iMac, что позволяет пользователям выполнять редактирование в режиме реального времени или добавлять сложные фильтры к своим фотографиям.

В новых моделях появилась возможность редактировать до пяти потоков материала 4K или один поток материала 8K5 без потери кадров в Final Cut Pro.



А машинное обучение до 3 раз быстрее в приложениях, использующих 16-ядерный Neural Engine в M1.



iMac оснащен камерой FaceTime HD 1080p - лучшей на Mac - которая обеспечивает высокое качество видео и отличную производительность при слабом освещении. iMac также использует преимущества сигнального процессора для обработки изображений в микросхеме M1 и Neural Engine, улучшая качество изображения камеры за счет лучшего шумоподавления, большего динамического диапазона и улучшенной автоматической экспозиции и баланса белого.

В дополнение к камере новый iMac оснащен набором из трех микрофонов студийного качества для более четкого разговора и записи голоса, лучшего на Mac. Микрофоны расположены так, чтобы уменьшить обратную связь от остальной системы, а направленное формирование луча позволяет им лучше игнорировать фоновый шум и сосредоточиться на голосе пользователя. В результате разговоры становятся более естественными, а записи кристально чистыми.



Новый iMac также оснащен лучшей звуковой системой на Mac. Он имеет две пары низкочастотных динамиков с функцией подавления шума, расположенных рядом, для впечатляющего воспроизведения низких частот и снижения непреднамеренных вибраций. Каждая пара сбалансирована высокопроизводительным твитером. В результате получилась звуковая система с шестью динамиками, которая создает массивную звуковую сцену с сильными, отчетливыми басами и кристально чистыми средними и высокими частотами. Все эти нововведения в динамиках в сочетании с продвинутыми алгоритмами позволяют iMac поддерживать пространственный звук при воспроизведении видео с Dolby Atmos. Вместе с дисплеем Retina с разрешением 4,5K iMac превращает любое пространство в невероятное впечатление от просмотра фильмов.



Покупатели могут выбрать одну из трех моделей Magic Keyboard с алюминиевым корпусом, подобранным по цвету к iMac.

Каждый iMac оснащен двумя портами Thunderbolt для сверхбыстрой передачи данных, предоставляя клиентам высокопроизводительные возможности для подключения к большему количеству устройств, включая поддержку дисплея с разрешением до 6K, такого как Apple Pro Display XDR, и Wi-Fi 6, обеспечивающего более высокую производительность беспроводной связи. Конфигурация iMac с 8 ядрами предлагает два дополнительных порта USB-C, а также порт Ethernet 1 Гбит/с в адаптере питания, что позволяет уменьшить загроможденность рабочего стола.



Новый 24-дюймовый iMac доступен для заказа в США с пятницы, 30 апреля, на сайте apple.com и в приложении Apple Store. Модель iMac с 7-ядерным графическим процессором будет предлагаться от 1299 долл. и 1249 долл. для образовательных учреждений. Такой вариант будет оснащен 8-ядерным процессором, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD, двумя портами Thunderbolt, Magic Keyboard и Magic Mouse.



iMac с 8-ядерным графическим процессором 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD, двумя портами Thunderbolt, двумя дополнительными портами USB 3, Magic Keyboard с Touch ID, Magic Mouse и Ethernet обойдется в 1499 долл.

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