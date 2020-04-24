24 апреля 2020 г., 14:25

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Ведущий аналитик по всему, что касается Apple – нет, не Муртазин, а нормальный – Минь-Чи Куо выпустил новый аналитический отчёт для инвесторов.

Нынешняя линейка Apple – iPhone SE, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 Pro

Прежде всего, он отмечает, что объем предзаказов на iPhone SE, скорее всего, превысил ожидания рынка. Правда, оговаривается, что эти ожидания не были высокими. Нарастающий кризис, спровоцированный пандемией Covid-19, скорее всего, приведет к стремлению пользователей покупать более дешевые смартфоны – поэтому более вероятно, что неожиданно высокий спрос на iPhone SE повредит продажам более дорогих моделей – iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

iPhone SE

По утверждению аналитика, Apple скорее всего отложила запуск увеличенной версии iPhone SE – SE Plus, – с первой на вторую половину 2021 г., поскольку из-за коронавируса и задержек в производстве срываются все первоначальные графики выхода моделей. Ранее разработчики находили свидетельство того, что такая модель планируется, анализируя утечку кода iOS 14.

Возможно, так будет выглядеть iPhone 12

Возможно, что из-за задержек с производством растянется выход и iPhone 12 – хотя ожидается, что в сентябре Apple анонсирует четыре новые модели телефона. Но, скорее всего, самая большая и дорогая модель с экраном 6,7 дюйма выйдет не раньше октября. Ожидается, что все модели будут иметь поддержку 5G. Однако Куо упоминает сложности с поддержкой mmWave диапазона – из-за пандемии и карантинных мер инженеры не могут протестировать новую конструкцию антенн для этого диапазона.

Apple отложит выход iPhone SE Plus и может задержать iPhone 12

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