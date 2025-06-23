Apple має намір придбати Perplexity AI?

23 июня 2025 г., 12:38

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Як повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, керівництво Apple провело внутрішні обговорення щодо можливого придбання стартапу Perplexity AI, який спеціалізується на пошукових технологіях зі штучним інтелектом. Про це. Ці переговори перебувають на ранній стадії і можуть не призвести до укладання угоди, проте сам факт їх проведення підкреслює стратегічний інтерес Apple до посилення своїх позицій у сфері АІ.

За інформацією, віце-президент Apple з корпоративного розвитку Адріан Періка (Adrian Perica) обговорював ідею придбання Perplexity AI з низкою інших топ-менеджерів компанії. Повідомляється, що сам пошуковий провайдер Perplexity AI не був залучений до цих внутрішніх обговорень щодо можливої угоди. Проте представники Apple дійсно зустрічалися з керівництвом Perplexity AI кілька разів нещодавно для обговорення технологій стартапу.

Зацікавленість Apple у Perplexity AI тісно пов'язана з її новою стратегією у сфері штучного інтелекту, представленою на конференції WWDC25. Компанія активно інтегрує можливості АІ, відомі як Apple Intelligence, в усі свої платформи – iPhone, iPad та Mac, зосереджуючись на гібридних моделях, що поєднують обчислення на пристрої та в хмарі. Apple прагне вдосконалити Siri та інші вбудовані функції, перетворюючи їх на більш інтуїтивні та потужні інструменти. Потенційне придбання Perplexity може дозволити Apple розробити власну пошукову систему на базі ШІ, що значно знизить її залежність від Google у сегменті пошукових сервісів. Це також може розглядатися як спосіб отримання доступу до висококваліфікованих АІ-талантів та визнаного бренду споживчого продукту.

Слід зазначити, Perplexity AI відома своїм інноваційним підходом до пошуку інформації, надаючи прямі, розмовні відповіді, підсумовані АІ, з посиланнями на джерела, замість традиційного списку посилань. Цей стартап, підтримуваний NVIDIA, кидає виклик домінуванню Google на ринку пошуку. Нещодавно Perplexity AI перебувала на просунутій стадії переговорів щодо залучення 500 млн дол. фінансування, яке оцінило б компанію в 14 млрд дол., що є значним зростанням порівняно з її оцінкою у 9 млрд дол. наприкінці минулого року.

Якщо угода щодо Perplexity AI відбудеться, це може стати найбільшим придбанням в історії Apple, перевершивши покупку Beats за 3 млрд дол. у 2014 році, а також інші значні угоди, такі як придбання модемного підрозділу Intel за 1 млрд дол.

Також необхідно зазначити, ринок пошукових систем на базі АІ демонструє інтенсивну конкуренцію, де також активно діють Google з Gemini та Microsoft з Copilot, а також проєкти OpenAI. За прогнозами, глобальний ринок АІ-пошукових систем досягне 43,63 млрд дол. у 2025 році.

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