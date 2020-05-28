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Apple может зарабатывать на сервисах 100 млрд долл. в год уже к 2024 г.

28 мая 2020 г., 9:35
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Ресурс Barron's опубликовал прогноз аналитика компании Evercore ISI Амита Дарьанани (Amit Daryanani) в отношении бизнеса Apple, связанного с предоставляемыми услугами.

По итогам прошлого года Купертино получило более 46 млрд долл. от продажи услуг. Дарьанани уверен, что потенциал этого направления еще не раскрыт до конца и он прогнозирует, что по итогам 2024 финансового года Apple будет получать более 100 млрд долл.

Как отмечает Дарьанани, предшествующие пять лет компания наращивала продажи сервисов ежегодно на 20%, в основном за счет увеличения базы клиентов. Теперь Apple будет наращивать рентабельность в этом сегменте. И доходы здесь будут увеличиваться быстрее, чем выручка по другим направлениям.

При этом аналитик Evercore ISI уверен, что компания будет запускать и новые сервисы – среди наиболее потенциальных он видит область медицины и здоровья. В основе таких услуг может быть Apple Watch и по мнению Дарьанани они могут приносить Apple от 11 до 28 млрд долл. в год. Еще одно потенциальное направление – реклама, здесь потенциал 2-3 млрд долл. в год. Также вполне вероятно, что будут развиваться облачные сервисы для бизнес-пользователей на основе  iCloud. Сейчас среди владельцев iPhone всего 12% корпоративных пользователей и их может быть значительно больше.


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